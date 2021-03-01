Pandemide binlerce kadına kazanç kapısı açtı

Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde 2009-2017 yılları arasında pediatri bölümünde çalışan Dilek Hemşire, kendi çocuklarına ve hasta çocuklara amigrumi/ örgü oyuncak yapmaya başladı. Ailevi nedenlerle mesleğini bırakmak zorunda kalan Dilek Yıldırım, mesleğini bıraksa da hasta çocukları hiç bırakmadı.

Evde tüm zamanını ve enerjisini örgü oyuncak yapımına harcayan Dilek Yıldırım, Lösev, Çocuk Kalp Vakfı, Bir Hayatta Sen Ver, Kardeş Okul Projesi, prematüre bebekler, köy ana okullarına yardım kampanyalarına gibi sosyal sorumluluk projelerine örgü oyuncaklar yaptı. Tamamen doğal ürünlerle hazırladığı örgü oyuncakların dikkat çekmesi ve ilginin artmasıyla yurt içinde ve yurt dışında eğitimler vermeye başladı. Taleplerdeki artışa yetişemeyen Dilek hemşire, ev kadınlarına da iş yönlendirmeye başladı. 27 kişiyle başlayan kadın girişim gurubu, organik ve sağlıklı oyuncakları, sosyal medya aracılığıyla yurt içi ve yurt dışında satmaya başladı.



Dilek's World hesabında eğitimler vererek, atölye çalışmaları da yapan Dilek Yıldırım, pandemi döneminde binlerce kadına evde örgü örerek para kazanma imkanı sağladı. Doğala dönüşle beraber organik oyuncaklara ilginin arttığını söyleyen Dilek Hemşire, "Daha çok kadına ve çocuğa dokunmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.



'EV EKONOMİSİNE DESTEK OLUYORLAR'



Pandemi döneminde yoğun hayata ara vermek zorunda kalanların hobilerine vakit ayırma imkanı bulduğunu belirten Dilek Yıldırım, "Pandemi sürecinin olumlu yanları da oldu. Karantina sürecinde artık kadınlar hobileriyle ilgilenebiliyor. Özellikle hafta sonları yasaklarda üretim yapıyorlar. Kimisi sadece hobi olarak yapıyor kimisi de ürettiklerini satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Örgü umutsuz ev kadınlarının umudu oldu. Pandemiden önce örgü örmek anneannelerin işiydi. Beni görünce 'kızım sende mi örgü örüyorsun' diyorlardı. Pandemi sürecinde başlattığımız online eğitimlerle 12 yaşındaki çocuklar da örgü oyuncak yapıyor," diye konuştu.