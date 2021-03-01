Son dakika haberi: Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! İstanbul'a İki yeni raylı sistem hattı geliyor...

İKİ YENİ RAYLI SİSTEM

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'a Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz" diye konuştu.

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