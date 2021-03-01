Son dakika haberi: Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! İstanbul'a İki yeni raylı sistem hattı geliyor...

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan müjdeli açıklama geldi. "İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
İKİ YENİ RAYLI SİSTEM
Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'a Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz" diye konuştu.Son dakika: Hükümet düğmeye bastı başvurular başladı! İşte indirimli kentsel dönüşüm kredisinin detayları...