Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! İstanbul'a İki yeni raylı sistem hattı geliyor...

haberi: Bakan müjdeyi verdi! İstanbul'a İki yeni raylı sistem hattı geliyor...

haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "İstanbul'a Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz" dedi. Karaismailoğlu ayrıca, "- hattını 2021, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 1.3.2021 11:15 Son Güncelleme: 1.3.2021 11:23 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! İstanbul'a İki yeni raylı sistem hattı geliyor...

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan müjdeli açıklama geldi. "İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

İKİ YENİ RAYLI SİSTEM

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'a Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz" diye konuştu.

Son dakika: Hükümet düğmeye bastı başvurular başladı! İşte indirimli kentsel dönüşüm kredisinin detayları...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! İstanbul'a İki yeni raylı sistem hattı geliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA