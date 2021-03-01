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haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan değerlendirmesi: Nadir ülkelerden olduk

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı , bugün açıklanan verileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Lütfi Elvan, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk." dedi.

Giriş Tarihi: 1.3.2021 10:40 Son Güncelleme: 1.3.2021 10:50 ABONE OL
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan büyüme değerlendirmesi: Nadir ülkelerden olduk

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyüme verileriyle ilgili açıklamada bulundu.

NADİR ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK

Bakan Elvan, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak." dedi.

SON DAKİKA: TÜİK Türkiyenin büyüme verisini açıkladı!

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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan büyüme değerlendirmesi: Nadir ülkelerden olduk
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