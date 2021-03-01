Son dakika: Hükümet düğmeye bastı başvurular başladı! İşte indirimli kentsel dönüşüm kredisinin detayları...

Hükümet, Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli yapıyı bir an önce dönüştürmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni bir hamle daha geldi ve evini dönüştürmek isteyen vatandaşa sağlanan ucuz maliyetli kredi desteği artırıldı.