Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak! Borç yapılandırmasında süre bugün doluyor

Son dakika: Milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak! Borç yapılandırmasında süre bugün doluyor Son dakika haberi: Vergi, prim, idari ceza, öğrenim kredisini yapılandıranlar rahat bir nefes aldı. İlk iki taksitin önemli olduğu yapılandırmada ilk taksit ve peşin ödeme süresi de bugün doluyor. Vergi borcunu ödeyecek vatandaşlar için vergi daireleri hafta sonu da mesai yaptı. Vergi borcunu ödeyecek vatandaşlar kısıtlamadan muaf tutulurken vergiler için büyük yoğunluk yaşandı.

Devlete olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredisi borçlarını yapılandıran 10 milyon vatandaş nefes alırken, ilk taksit ve peşin ödeme süresi bugün doluyor. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksitin bugün yatırılması zorunlu. Bu yıl uygulanmaya başlayan değerli konut vergisinin ilk taksitinin de bugün akşama kadar yatırılması gerekiyor.





Ocak ayına ilişkin kurumlar vergisi mükelleflerinin turizm payı, haberleşme ve dijital hizmet vergisinin beyan ve ödeme süresi için de son gün. Borçları otomatik olarak silinen Bağ- Kur'lu vatandaşlardan emekliliğe hak kazananların aylıkları da bu ay başlıyor.