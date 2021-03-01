SON DAKİKA! Zincir marketler için devrim gibi düzenleme! Emine Erdoğan'ın projesinde yeni aşamaya geçiliyor

Son dakika haberi...Çevre Bakanlığı'nın görüşe açtığı taslak kapsamında Sıfır Atık Yönetmeliği'nin Türkiye Çevre Ajansı ile uyumu için bir dizi değişiklikler yapılması öngörüldü. Buna göre yeni dönemde zincir marketler ile 400 metrekare ve üzeri kapalı alana sahip satış noktaları, tüketiciler tarafından getirilen tehlikesiz nitelikteki kâğıt, cam, metal, plastik ile pil, elektrikli küçük ev aletlerinin ayrı olarak biriktirilmesi için rahatlıkla görülebilecek ve erişilebilecek yerlerde toplama noktaları oluşturmakla yükümlü olacak. Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar, bakanlıktan çevre lisansı almış atık işleme tesislerinde işlenecek.