Temiz enerjide Türk rüzgarı! 5 yılda büyük sıçrama bekleniyor

Küresel iklim kriziyle mücadele ve sıfır emisyon hedefleri için temiz enerji yatırımlarının hız kazanması hedefleniyor. Büyük oranda çevreye ve iklime zarar veren fosil yakıt kullanımından kaynaklanan iklim değişikliği, küresel ölçekte riski artırıyor. Türkiye ise temiz enerji yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Rüzgardan elektrik üretiminde aylık bazda tarihi rekor kıran Türkiye, rüzgar enerjisinde kurulu gücüyle de Avrupa Birliği ülkeleri, aday ülkeler, Rusya ve Ukrayna arasında 38 ülke arasında 7'nci sırada yer aldı. Potansiyel rüzgar enerjisinin henüz 5'te 1'ine erişen Türkiye'nin gelecek 5 yılda büyük sıçrama yapması ve rüzgar ülkesi olarak anılması bekleniyor.





5 KİŞİDEN 1'İ HAVA KİRLİLİĞİNDEN ÖLDÜ



Harvard Üniversitesi'nin geçen gün açıkladığı "Fosil Yakıtların Yanmasından Oluşan Dış Mekan Partikül Kirliliği Kaynaklı Küresel Ölüm Oranı" başlıklı araştırmasına göre; dünyadaki her 5 ölümden 1'ine fosil yakıt kaynaklı hava kirliliği neden oldu. Fosil yakıt kaynaklı hava kirliliğinin en yoğun olduğu yerler ise Kuzey Amerika'nın doğusu, Avrupa ve Güneydoğu Asya. Buraları, en yüksek ölüm oranlara sahip bölgeler oldu. Washington Üniversitesi Küresel Çevre ve Sağlık Merkezi Küresel Sağlık Bölümü Öğretim Üyesi Ronald Law, araştırma sonuçlarının şaşırtıcı olmadığını belirterek "Şimdi ve gelecekte, gezegenimizin, toplumumuzun ve insanların sağlığını daha iyi korumak istiyorsak, temiz enerji kaynaklarına geçmek için cesur adımlar atmak şart" dedi.





AVRUPA'DA TÜRK RÜZGARI



Türkiye'de ise temiz enerji yatırımları hızla artıyor. Rüzgar enerjisinde kurulu gücü, geçen yıl bir önceki yıla göre 1224 megavat artışla 9 bin 305 megavata ulaşan Türkiye, bu alandaki kapasitesiyle Avrupa Birliği(AB) ülkeleri, aday ülkeler ve Rusya ile Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 38 ülke arasında 7. sırada yer aldı. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) 2020 Avrupa İstatistikleri ve 2021-2025 Görünümü Raporu'na göre, AB ülkeleri, aday ülkeler ve Rusya ile Ukrayna'nın da aralarında yer aldığı 38 ülkenin toplam rüzgar kurulu gücü geçen yıl itibarıyla 219 bin 546 megavat olarak kayıtlara geçti. Rapora göre; AB ülkeleri geçen yıl elektrik ihtiyaçlarının yüzde 16'sını rüzgar enerjisinden elde etti. Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elde ettiği elektrik üretimi ise 2020'de artış göstererek yüzde 9'a yaklaştı. Türkiye'de geçen yıl yeni 1.224 MW kurulu rüzgar enerjisi gücünün devreye alındığını belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın "Potansiyel rüzgar enerjisinin henüz 5'te 1'ine erişen Türkiye gelecek yıllarda rüzgar ülkesi olarak anılacak" dedi.

Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın



TÜRKİYE 5 YILDA BÜYÜK SIÇRAMA YAPACAK



Raporda en dikkat çeken noktalardan biri de Avrupa'nın gelecek 5 yıllık rüzgar enerjisine dair belirtilen öngörüler. Önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 105 GW yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin kurulacağı öngörülen raporda, İngiltere'nin en fazla kurulumu gerçekleştireceği, Türkiye'nin ise yaklaşık 20 GW'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Potansiyel rüzgar enerjisi gücünün Türkiye'de yaklaşık 48 GW olduğuna dikkat çeken Aydın, hedeflere ulaşmada doğru planlamaların ve gayretli çalışmaların başarıyı getireceğini ve Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektörünün her alanında marka ülke olabilmesi için uygun şartlara sahip olması gerektiğini belirtti.

TARİHİ REKOR

Daha önce de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rüzgardan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçti. Ocakta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10,7'sini Anadolu'nun serin rüzgarlarından elde ettik" açıklamasında bulunmuştu.