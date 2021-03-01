Turizmde kişiye özel loca dönemi

Türk turizmcileri, piyasayı sarsan salgınla baş edebilmek için yenilikçi bir yaklaşım izliyor. 'Kişiye özel loca' sistemiyle yeni sezona yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyorlar.

Sentido Orka Yönetim Kurulu Başkan Vekili Caner Torunoğulları, Türk turizminin yeni sezondan beklentilerini ve bu beklentilere yönelik aldıkları tedbirler hakkında bilgi verdi.



Sentido Orka Yönetim Kurulu Başkan Vekili Caner Torunoğulları

'HER ŞEY DAHİL'DE YENİ KONSEPT

'Her şey dahil' konsepti ile dünyaya yeni bir soluk katan Türk turizmcilerin, pandemiyi fırsata çevirdiğini belirten Torunoğulları, diğer ülkelerdeki meslektaşlarından farklı olmak adına yeni bir konsept oluşturduklarını belirtti.

Torunoğulları, Türk turizmcilerinin yeni odağının 'Kişiye özel loca' sistemi olduğunu söyleyerek, "Hazırlıklarını hızla sürdüren turizmciler özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarındaki otellerde, müşterilerin sahil kenarında kalabalıkta olmaması için özel localar dizayn ettiler. Kişiye ve aileye özel localarda, koronadan uzakta bir tatil keyfi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

HİJYENİK SELF SERVİS

"Ayrıca açık büfelerde ise self-servis sistemi bu yıl rafa kaldırılıyor" diyen Torunoğulları, "Yeni plana göre; yemek ve içecek stantlarının başında hijyen kurallarına uyan servis görevlileri olacak. Müşterilerin yiyecek ve içeceklerle doğrudan temas etmelerinin önüne geçilecek" diye konuştu.

"TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK"

Sektörün içerisinde bulunduğu durumu özetleyen ve turizme dair öngörülerde bulunan Torunoğulları çarpıcı tespitlerde bulundu. Kişiye özel loca sistemi' ile hijyen kaygısı konusunda müşterilerini 'rahatlatmayı planladıklarını söyleyen Torunoğulları şunları söyledi:

"Müşterilerimizin daha otele ilk adımı attıklarında corona virüsü önlemi ve hijyen konusunda şimdiye kadar görülmemiş bir titizlik içerisindeyiz. Tüm önlemlerimizi şimdiden aldık. Lobiden, havuza, restoranlardan, diğer tesislere kadar hijyen kurallarına uygun olarak hazırlıklar tamamlandı. Örneğin yemek bölümüne, yiyeceklerle teması engelleyen alanlar koyduk. Yemekleri ustalarımız, şeflerimiz servis edecek. Masalardan asansörlere kadar kuyruk olabilecek tüm alanlarda mesafe kuralları için gerekli önlemler de alındı."

"KİŞİYE ÖZEL LOCALAR"

Torunoğulları Türk turizmcileri olarak 'kişiye özel loca' sistemini bu yıl hayata geçirdiklerini belirtirken "Sahilde, denize sıfır localarda artık kişilere, gruplara özel dönemi başlatıyoruz. Müşterilerimizin maskesiz ve hijyenik bir tatil yapabilmeleri için özel loca sistemine hız verdik. Tesislerimizde özellikle sahillerdeki 'özel localarda' herkes gönlünce tatilini yapabilecek" diye konuştu.

"TÜRKİYE DESTAN YAZACAK"

"İngiltere için gözbebeğiyiz" diyen Caner Torunoğulları "İngiltere ile aramızda yaptığımız protokollerde aşı olan herkes serbest dolaşıma sahip. Türkiye'ye ayak basan müşterilerimizin sağlıkları o dakikadan itibaren bize emanettir. Aşısını olan gelsin. Türkiye'de gönlünce tatilini yapsın. Biz tüm önlemleri aldık. Görülecek ki Türk turizmi hijyen konusunda da destan yazacak ve dünyaya örnek olacak" yorumunda bulundu.