Yüzde 60 indirimli dönüşüm kredisi için başvuru başladı

Hükümet, Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli yapıyı bir an önce dönüştürmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni bir hamle daha geldi ve evini dönüştürmek isteyen vatandaşa sağlanan ucuz maliyetli kredi desteği artırıldı. Anlaşmalı bankalarla yapılan protokol çerçevesinde kredi üst limiti 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre, hak sahiplerinin başvuru süreci başladı. Evini dönüştürmek isteyen 28 hak sahibinin de ucuz maliyetli kredisi onaylandı.Hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, güçlendirme kredisinde 50 binden 80 bin liraya, konut yapım, konut edindirme, iş yeri yapım ve iş yeri edindirme kredilerinde ise 125 binden 200 bin liraya yükseltildi. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 625 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı. Böylece tüm kalemlerde yüzde 60 oranında kredi desteği artışı yaşanmış oldu.Kentsel dönüşüm yasası kapsamında, konutunu veya işyerini kendi imkânları ile dönüştürmek isteyenlerin, bankalardan kullanacakları kredilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faiz desteği veriyor. Destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün riskli alanda bulunması veya riskli yapı olduğunun raporlarla tespit edilmiş olması ve yapının anlaşma ile tahliye edilmiş olması gerekiyor. Hak sahipleri tahliyenin ardından bir yıl içinde bankalara kentsel dönüşüm kredisi başvurusunda bulunabiliyor.KREDIYE Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 0.40 puana kadar destek veriyor. Desteğin miktarı binanın enerji verimliliğine göre de değişebiliyor. Aynı kişiye hem kira yardımı hem de faiz desteği ödemesi yapılmıyor. Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, bireysel işyeri kredilerinde ise yedi yıl olarak uygulanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen denetim firmalarına başvuru yapılır ve riskli yapı tespit raporu alınır. Bakanlık tarafından riskli yapı ilan edilen bölgelerde yer alan konutlar için bu başvuruya gerek yok.Raporun ardından 2/3 oy çoğunluğu ile kentsel dönüşüm kararı alınıyor.Müteahhit ile anlaşılır ve yapım sözleşmesi imzalanır.Hak sahibi olan kişi bankaya kentsel dönüşüm kredisi için başvuruda bulunur.Faiz desteği için banka evrakları bakanlığa iletir ve onay bekler.Bakanlığın onaylaması ile beraber kentsel dönüşüm kredisi süreci başlatılır.