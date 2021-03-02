Cilvegözü’nde TIR yoğunluğu

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden inşaat ürünleri, petrol ürünleri, mermer ile çeşitli gıda maddeleri yüklenen TIR'lar, Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapıyor. Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-al Hava sınır kapısı arasında bulunan tampon bölgede bulunan aktarma alanına geçen TIR'lar burada yüklerini boşaltarak yeniden Türkiye'ye geliyor.

Cilvegözü'nden günlük ortalama 280-300 TIR çıkış yapıyor. Zaman zaman araç yoğunluğu yaşanan Cilvegözü'nde alınan önlemler çerçevesinde TIR'lar aldıkları sıra numarası ile gümrük sahasına giriyor ve buradaki işlemlerin ardından da yüklerini ara bölgede aktarıyorlar. TIR'lar daha sonra da yeniden Türkiye'ye dönüyor.