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Dünyaca ünlü otomobil devi duyurdu: 2020 yılına kadar tamamen elektrikli olacak...

Merkezi 'te bulunan otomobil üreticisi , 2030 yılına kadar tüm araç üretiminin tamamen elektrikli olmasını planlıyor. Gelecek yıllarda tamamen elektrikli yeni bir otomobil ailesinin piyasaya sürüleceği bildirilen açıklamada, bu otomobilin satışının sadece online (çevrim içi) yapılacağı aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 2.3.2021 16:50 ABONE OL
Dünyaca ünlü otomobil devi Volvo duyurdu: 2020 yılına kadar tamamen elektrikli olacak...

Şirketten yapılan açıklamada, Volvo'nun hızla büyüyen elektrikli otomobil pazarına odaklanacağı ve fosil yakıtlı motorlar üretmeyi aşamalı olarak durduracağı belirtilerek, 2030 yılına kadar şirketin tüm otomobillerinin elektrikli olacağı kaydedildi.

Gelecek yıllarda tamamen elektrikli yeni bir otomobil ailesinin piyasaya sürüleceği bildirilen açıklamada, bu otomobilin satışının sadece online (çevrim içi) yapılacağı aktarıldı.

Merkezi Hangzhou'da bulunan Zhejiang Geely Holding Group'un sahibi olduğu Volvo, küresel satışlarının yüzde 50'sinin 2025 yılına kadar tamamen elektrikli otomobiller ve diğer yarı hibrit modeller olmasını hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Samuelsson, "Başarılı olmak için karlı büyümeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla küçülen bir alana yatırım yapmak yerine geleceğe, elektrikli otomobile ve çevrim içine yatırım yapmayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Dünyaca ünlü otomobil devi Volvo duyurdu: 2020 yılına kadar tamamen elektrikli olacak...
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