Enflasyon oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE ile 2021 mart kira artış oranı

Şubat ayı enflasyon oranı için yeni ayın başlamasıyla birlikte gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevirildi. TUİK tarafından açıklanan verilerin hem aylık hem de yıllık bazda finansal olarak önemi bulunuyor. Geçtiğimiz ay ayında enflasyon oranı yıllık %14,97, aylık %1,68 olarak gerçekleşmişti. Şubat ayı ile ilgili enflasyon oranı açıklaması da bu ay piyasalarda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Buna göre, 2021 Şubat enflasyon verileri açıklandı mı, TEFE TÜFE ile 2021 mart kira artış oranı ne kadar? İşte, enflasyon oranları ile ilgili merak edilen son bilgiler...