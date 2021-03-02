Enflasyon oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE ile 2021 mart kira artış oranı

Şubat ayı enflasyon oranı için yeni ayın başlamasıyla birlikte gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevirildi. TUİK tarafından açıklanan verilerin hem aylık hem de yıllık bazda finansal olarak önemi bulunuyor. Geçtiğimiz ay ayında enflasyon oranı yıllık %14,97, aylık %1,68 olarak gerçekleşmişti. Şubat ayı ile ilgili enflasyon oranı açıklaması da bu ay piyasalarda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Buna göre, 2021 Şubat enflasyon verileri açıklandı mı, TEFE TÜFE ile 2021 mart kira artış oranı ne kadar? İşte, enflasyon oranları ile ilgili merak edilen son bilgiler...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından, bugün ihracat verilerinin açıklanması bekleniyor. Enflason verilerinin ise 3 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor.
AA BEKLENTİ ANKETİ
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Çarşamba günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,77 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,8 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.