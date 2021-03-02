"Her şey kötü" korosu devrede! Türkiye'nin büyümesini görmeyen organize manşetlerin amacı ne?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin koronavirüs salgınına rağmen 2020'de yüzde 1,8 büyüme kaydettiğini açıkladı. Salgın döneminde kaydedilen büyüme rakamlarını görmezden gelen muhalif medya ise organize manşetlerle saldırmaya devam ediyor. Peki muhalif medyanın söz konusu manşetlerini kimler atıyor? Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, konuya ilişkin A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

"TÜİK'İN AÇIKLADIĞI RAKAMLARI KABUL ETMİYORLAR"

TÜİK'in açıkladığı rakamların muhalif medya tarafından kabul edilmediğini dile getiren Dilek Güngör, "Daha öncede enflasyon rakamları yüksek gelirse bu gazetelerin hepsi söz konusu rakamları kabul ediyor. Bugün TÜİK'in verilerinde daralmayı konuşuyor olsaydık bu rakamları doğru bulacaklardı. İşte böyle daraldı diye manşetlerle çıkacaklardı. Ne zaman büyüsek bu tarz manşetlerle çıkıyorlar. Cumhuriyet mesela 'Acı itiraf: Yabancı güvenmiyor' manşetiyle çıktı." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN YÜZDE 5'TEN AŞAĞI BİR BÜYÜME BEKLENMİYOR"

Yabancı kuruluşların 2021 yılına ait büyüme rakamlarını revize ettiğini belirten Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör; şu ifadeleri kullandı:

"Bu medyanın acaba görüp de uluslararası yatırımcıların görmediği başka bir şey mi var? Herkes bu verilere göre hareket ediyor. Dediğim gibi, herkes önümüzdeki yıl için yüzde 5'ten aşağı bir büyüme beklemiyor. Türkiye'nin büyüme rakamları, hedeflenen rakamların üzerinde de revizyon yaptığını görüyoruz."