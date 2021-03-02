İşletmeci ve vatandaşlar hem mutlu hem de umutlu

Koronavirüs salgını nedeniyle bir açılıp bir kapanan, uzun bir süreden bu yana ise kapalı olan kafe ve restoranlar, önceki akşam gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kontrollü normalleşme kararları ile yeniden açıldı. Vaka oranına göre, yüksek riskli iller arasında olan Kocaeli'nde, alınan karar ile birlikte Kafe ve Restoranlar sabah saatlerinde faaliyetlerine kurallara uygun olarak yeniden başladı.

YARINDAN UMUTLUYUZ

Kocaeli'nde kafe işleten Duygu Tosun ile Ali Tosun, "Pandemi, bütün dünyada olduğu gibi bizi de çok etkiledi. Ülkemiz tedbirler ile bu dönemi diğer ülkelerden daha iyi yönetti. Zor bir süreç geçirdik. 1 yıla yakındır kapalıydık. Her şeye rağmen devletimizin desteği ile bu sürecin üstesinden gelmeye çalıştık. Kontrollü normalleşme ile yeniden açılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tedbirlere ve kısıtlamalara uyalım ki 2021 sonunda bu pandemiyi anlatırız. Hem mutlu hem de yarından umutluyuz" dedi.

İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDER

Yeniden bir mekanda oturarak bir şeyler yiyip içmenin mutluluğunu yaşayan müşteriler Miray Baklacı, "Sabah işe giderken, yada öğlen bir yerde oturmayı sıcak bir şeyler yiyip içmeyi özlemiştik. İnşallah bu hep böyle devam eder ve daha güzel günler görürüz" dedi. Tarcan Bilir ise " Pandemi nedeniyle sosyal hayat bitti. Bir yerde oturmak bir şeyler yiyip içmeyi özlemişiz. Dilerim daha iyi günler görür her türlü kısıtlama ve tedbirlerden bir an kurtulur ve sağlıklı günler görürüz" dedi.