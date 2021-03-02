İstanbul Havalimanı günlük 501 uçuşla Avrupa’nın zirvesinde

Koronavirüs salgını döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan ve geçen yıl taşıdığı 23.4 milyon yolcu ile Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci olan İstanbul Havalimanı liderliğini sürdürüyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) 22- 28 Şubat tarihleri arasında Avrupa genelindeki en yoğun uçuş trafiğine sahip havalimanlarını açıkladı.

EUROCONTROL Genel Direktörü Eamonn Brennan'ın twitter hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre; İstanbul Havalimanı bu hafta günlük ortalama 501 uçuşla listenin ilk sırasında yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 438 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı takip ederken 425 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı üçüncü, 398 uçuşla Frankfurt Havalimanı dördüncü, 348 uçuşla Madrid Havalimanı beşinci sırada yer aldı