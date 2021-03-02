İstanbul'a iki yeni raylı sistem müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a, Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere iki raylı sistem hattı daha kazandıracaklarını bildirdi. Halkalıİstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 2 yeni tünel açma makinesinin (TBM) kazıya başlaması törenine katılan Karaismailoğlu, halihazırda İstanbul'da yapımını tamamlayıp halkın hizmetine sundukları 80 kilometrelik hattın bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: "İstanbul'da yapımına devam ettiğimiz 6 hat da kısa bir süre içinde hizmete girecek. Şu anda yapımı süren, Pendik- Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Bakırköy sahil-Kirazlı, Başakşehir- Kayaşehir, Gayrettepeİstanbul Havalimanı, Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hatlarının toplam uzunluğu 91 kilometre. 4.5 kilometrelik Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem Projesi ve 8.4 kilometrelik Kazlıçeşme- Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projesi'nde de planlama aşamasındayız."