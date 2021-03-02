MASAK bloke koydu! Hazine çalışma başlattı

Hazineve Maliye Bakanlığı, kripto para konusunda dünyada oluşan kaygıları paylaştığını duyurdu. Bu yıl kripto parayla ilgili gelen şikâyet sayısı 9 bini geçti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) geçen yıl büyük bölümü Amerikan borsasına gönderilmeye çalışılan 120 milyon liraya yakın kripto parayı tespit etti ve bloke koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto paralardaki gelişmelere ilişkin dün yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları bakanlığın da paylaştığı belirtilerek, "Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" denildi.Dünya Ekonomik Forumu araştırmasına göre Türkiye, nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler arasında yüzde 16 ile dünyada 4'ncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer alırken, bu konuda gelen şikâyetler de zirve yaptı. MASAK bankalar ile kripto para borsaları arasındaki işlemleri takip altına alırken, yükümlülük denetimleri yapıyor. Bu kapsamda geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık 120 milyon lira değerinde kripto parayı yurtdışına çıkarmak isteyenleri tespit etti. Yasa dışı işlem yapıldığı belirlenen hesaplar donduruldu. Yapılan incelemelerde bu paraların bir kısmının ABD borsalarına gönderilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Yasa dışı bahis ve kumar oynatan sitelere yönelik incelemelerde de bu suçların kripto para gibi ödeme araçlarıyla işlendiği görüldü. Sermaye Piyasası Kurulu da yapılan işlemleri denetliyor.