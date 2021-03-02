Muğla turizm sezonuna tek yürek olarak hazırlanıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VİP Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı M. Suphi Olcay, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İlçe Belediye Başkanları ile İl Sağlık Müdürü İskender Gencer katıldı.

Toplantıda, ilk olarak Pandemi ile mücadele konusu görüşüldü. Salgının halk sağlığı üzerinde oluşturduğu riskin en aza indirilmesi konusunda Kaymakamlıklarımızın, Belediyelerimizin ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının salgın süresince sahada olması gerektiği belirtildi.

Turizm güvenliğinin artırılması ve yaz sezonunda turistlerin huzur ve güven içinde tatil yapmalarının sağlanması için gerekli çalışmaların titizlikle yapıldığı, eksikliklerin giderildiği belirtildi. Toplantıda ayrıca Muğla'da doğa turizminin yaygınlaştırılması çalışmalarına ağırlık verilmesi, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması konuları görüşüldü.

Kaçak ve imara aykırı yapılar ile mücadelenin il genelinde devam edeceği, olası afetler durumunda vatandaşların ve çevrenin zarar görmesinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan hazırlıklar ve çalışmalar değerlendirildi.

İlçelerimizdeki kamu yatırımlarının hayata geçirilmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve özellikle turizmin gözbebeği ilçelerimizde çalışmaların titizlikle yürütülmesi amacıyla Turizm Destinasyonu Yürütme Kurulunun oluşturulması konusu görüşüldü.

1480 km kıyı şeridine sahip ilimizin kıyılarını korumak amacıyla son yıllarda artan deniz trafiği, deniz araçlarının park yeri sorunu ve deniz araçlarının sebep olduğu çevre kirliliğinin, en aza indirilmesi amacıyla Muğla Valiliği koordinesinde denize kıyısı olan ilçe kaymakamlıkları ile ilçe belediyeleri, Deniz Ticaret Odaları, GEKA ve Muğla'ya Hizmet Vakfı işbirliğinde proje hazırlanması konusu değerlendirildi.

İlçelerimizde yürütülen eğitim, sağlık, turizm, tarım, imar ve çevre konuları başta olmak üzere yapılan genel değerlendirmenin ardından toplantı sona erdi.