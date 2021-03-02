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Orta risk grubunda yer alan ’de esnaf, erken saatlerde işyerini açtı

Koronavirüste “Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci” kapsamında orta risk grubunda bulunan ’de esnaflar, saat 07:00 itibariyle dükkanlarını açmaya başladı. Esnaflar, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 2.3.2021 13:42 ABONE OL
Orta risk grubunda yer alan Tunceli’de esnaf, erken saatlerde işyerini açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüste "Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci" kararlarını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine risk gruplarına göre alınacak tedbirlere ilişkin genelge gönderdi.

Genelge kapsamında ortak risk grubunda yer alan Tunceli'de esnaflar, saat 07:00 itibariyle dükkanlarını açmaya başladı. Uzun süre sonra ilk defa dükkanını erken saatte açtığını söyleyen Özgür Elcan, "İlimiz orta risk grubunda yer alıyor. Uzun süreden beri ilk defa işyerimizi bu saatte açtık. Maske ve hijyen kurallarına uyuyoruz. Herkesin de uymasını bekliyoruz. Memleketimize hayırlı olsun" dedi.

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Orta risk grubunda yer alan Tunceli’de esnaf, erken saatlerde işyerini açtı
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