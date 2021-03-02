Orta risk grubunda yer alan Tunceli’de esnaf, erken saatlerde işyerini açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüste "Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci" kararlarını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine risk gruplarına göre alınacak tedbirlere ilişkin genelge gönderdi.

Genelge kapsamında ortak risk grubunda yer alan Tunceli'de esnaflar, saat 07:00 itibariyle dükkanlarını açmaya başladı. Uzun süre sonra ilk defa dükkanını erken saatte açtığını söyleyen Özgür Elcan, "İlimiz orta risk grubunda yer alıyor. Uzun süreden beri ilk defa işyerimizi bu saatte açtık. Maske ve hijyen kurallarına uyuyoruz. Herkesin de uymasını bekliyoruz. Memleketimize hayırlı olsun" dedi.