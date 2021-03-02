Sanayicinin umudu arttı

Türkiye'nin, pandemi koşullarına rağmen, hükümetin sağladığı teşvikler ve kamu bankalarının finansman desteğiyle büyümede tarihi bir başarıya imza atması, sanayiciyi gelecek için umutlandırdı. Özellikle imalat sanayisinin büyümenin lokomotifi haline gelmesi ve makine-teçhizat yatırımlarında 9.5 yılın rekorunun kırılması, önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri güçlendirdi. Birbirine uyumlu para ve maliye politikalarıyla sürdürülebilir büyüme performansının artacağına dikkat çeken iş dünyası, pandemi sonrası Türkiye'nin üretim üssü olmaya aday ülkeler arasında ön sıralarda yer aldığını vurguladı. Hükümetin hayata geçirmesi beklenen reform paketiyle Türkiye'nin cazibesinin daha da artacağını vurgulayan iş dünyası, özel sektörün itici güç olmaya devam edeceği görüşünde. Yatırımlardaki artışın, aşılamayla birlikte hızlanması beklenen normalleşme süreci sonrasına hazırlığın tamamlandığına işaret ettiği de bildirildi.BÜYÜMEDE lokomotif, imalat sanayii oldu. Kovid-19 yılında ekonomisi de diri çıkan ülke olmak ne kolay ne de azımsanacak bir başarıdır. İmalat sanayi ürünlerine tüm dünyada artan talebi Türk iş dünyası iyi değerlendirdi. Bu süreç gösterdi ki özel sektörümüz Türkiye için çok önemlidir. Özel sektörün ayakta kalması, Türkiye'nin ayakta kalması demektir.G-20'DE Çin'den sonra ikinci sıradayız. 2021 ve sonrasında büyümenin sürdürülebilir olması için de var gücümüzle çalışacağız. Kapalı işyerlerinin açılmasına yönelik müjdeler de iş dünyasının umutlarını artıracaktır.PANDEMİ nedeniyle son derece zorlu ekonomik faaliyet koşullarından geçtiğimiz bir yıl olan 2020 yılındaki ülkemizin büyüme performansının, beklentilerin aksine pozitif bantta gerçekleşmiş olmasını çok değerli buluyorum. Ülkemizin, ekonomisini pozitif büyümeyle kapattığı bir yılda en güçlü desteği imalat sanayiinden almış olması, biz sanayiciler için tek kelimeyle ifade edecek olursam gurur vericidir.TÜRKİYE'NİN 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 5.9, yılın tamamında da yüzde 1.8 büyümesi, kamu bankaları aracılığıyla iç tüketimin canlandırılmasının sonucu ve hükümet ile reel sektörün ortak başarısı. Türkiye ekonomisinin bundan sonrasında üretim, yatırım ve ihracat odaklı, istihdam oluşturan bir yapıyla kalıcı büyümeyi sağlaması beklentimizdir.BÖYLESİ zorlu bir dönemde Türkiye'nin büyümesini, takdire şayan bir performans olarak değerlendiriyoruz. Üretim üssü olmaya aday olan Türkiye'nin en büyük avantajı, imalat potansiyeli ve esnek üretim kapasitesidir. Bu potansiyeliyle ülkemizin 2021 ve sonrasını kapsayan dönemde, birbiriyle uyumlu para ve maliye politikalarının da itici gücüyle, pozitif büyüme performansını artırarak sürdüreceğine inanıyoruz.ÇİN'DEN sonra dünyanın en yüksek büyüme rakamına ulaşılması, pandemi sürecinin en az etkiyle atlatıldığını göstermektedir. Bu da önümüzdeki döneme ilişkin pozitif beklentilerimizi güçlendirmektedir. Büyümenin itici gücü sanayi sektörü oldu. Öte yandan pandemi süreci ile zayıflayan hizmet sektörü, normalleşmenin başlamasıyla kademeli olarak büyümeye katkı sağlayacaktır.SALGINA rağmen sanayide yükselen potansiyelimizin, yerli üretim gücümüzün ve sürece hızla adapte olma kabiliyetimizin önemini bir kez daha gördük. Pandemi sürecinde büyüyen nadir ülkelerden biri olduk. Makine ve teçhizat yatırım harcamaları 9.5 yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi ve gelecek dönem üretim faaliyetleri için pozitif sinyal verdi. Aşı ile ilgili umutların artmış olması, 2021 yılına daha olumlu bakmamızı sağlıyor.TÜRKİYE'NİN büyümede öncü olmaya yeni dönemde de devam edeceğine inanıyorum. hracatın ülkemizin güvencesi olduğunun bilinciyle, son aylarda ihracatta kazandığımız ivmeyi koruyarak, hedeflerimize, kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Küresel ticaretin azaldığı ve dünya ekonomisinin küçüldüğü bir yılda, rekor ihracat başarısına imza atan sektörlerimiz, üretim ve tedarikçi gücünü göstererek güven tazeledi.