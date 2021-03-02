Son dakika haberi: Kripto paralara radar! Kripto para piyasasını önümüzdeki dönemde neler bekliyor?

Kripto paralar ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Para Dergisi Yazarı ve Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan kripto para piyasasındaki gelişmelerle ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Üzeyir Doğan, "Kripto para piyasası, tabiri caizse başıboş. Hiçbir kural, düzen, otorite herhangi bir olumsuzlukta şikayet edebileceğiniz bir yer yok. Hatta geçmiş dönemde Türkiye'deki yatırımcılardan da bu konuda çok fazla şikayet oldu." dedi.
PİYASADA BAŞIBOŞLUK VAR
Üzeyir Doğan, "Benzer durum düşüşte de alım gününde gerçekleşiyor. Platformlar bu şekilde kasıtlı olarak durdurulabiliyor. Ya da alım ve satım arasındaki marjlar çok çok yüksek seviyelere çıkarılarak işlem yapılmasının önüne geçilebiliyor. Ve bunları şikayet edebileceğini hiçbir otorite, düzenleyici yok. Çünkü başta da ifade ettiğim gibi piyasa tam bir başıboşluk içerisinde seyrediyor. Yani platform kapansa ya da durdurulsa herhangi bir art niyet olsa bununla ilgili gidebileceğiniz bir mecra yok. " diye konuştu.
'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ DÜZENLEMELER GELEBİLİR'
Üzeyir Doğan, "Artık ulaştığı boyut göz önünde bulundurulduğunda ciddi kayıpların ve ciddi bir kitleyi etkilemesi söz konusu da gündemde. Özellikle Türkiye'ye baktığımızda en fazla sanal para yatırımcısının bunlara yatırımcı demek de doğru değil, en fazla sanal para oyuncusunun Türkiye'de olduğunu söylemek mümkün. Bunları oyun niteliğinde gören ya da heyecan arayışındaki bireylerin paralarını yatırdıkları yerler. Ama dediğim gibi ciddi meblağlara ulaşmış olması artık oraların daha sıkı denetime tabi olmasını gerektiriyor. Bu çerçevede de bu tarafa yönelik düzenlemeler önümüzdeki günlerde geliyor olacak muhtemelen." sözlerini kullandı.
Üzeyir Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: Hatırlanacak olursa daha önce FOREX piyasası vardı. FOREX olarak adlandırılan döviz işlemleri ya da yurtdışı piyasalara erişim sağlayan platformlar vardı. Bunlar da hatırlanacak olursa ilk kurulduğunda yine herhangi düzenlemeye tabii değildi. Daha sonra burada SPK düzenleme yaparak, bu piyasayı düzenlemeye tabii tuttu. Bu düzenlemeden sonra fiyatlar daha şeffaflaştı. Yatırımcıların buradaki işlem güvenliği daha fazla artmış oldu. Böyle bir yapı kuruldu.
MANİPÜLATİF FİYATLAMALARDA KULLANILIYOR
Benzer bir yapının belki farklı özelliklerde ve farklı boyutlarda getirilmesi ilerleyen dönemde gündeme geliyor olacak. Eğer bu tarz platformlar oluşturulursa kripto paraların varlık amacıyla da çelişebilecek. Yani o nedenle bu taraftaki ilgi de o nedenle azalabilecek. Kripto paralara şu anda baktığımızda manipülatif fiyatlamalarda kullanılıyor. Sistemin denetlenir hale gelmesi bu amaçlarından tamamiyle çıkaracaktır para birimlerini. Bu da burada oynayan oyuncuların iştahını kaçıracaktır.
BİLİNÇSİZCE PARA YATIRMANIN ÖNÜNÜ KESECEKTİR
Vergi düzenlemelerinin olabilmesi için de piyasasının düzenlemeye denetlenmeye ihtiyacı var. Çünkü burada kimin ne sahipliği olduğu bilinmiyor. Eğer bir vergi alınacaksa bir; kimin ne sahipliğinin olduğunun bilinmesi, iki; bu sahipliklerden elde edilen karın - zararın ölçülebilmesi söz konusu. O nedenle de varlıkların açığa çıkması da bu tarz vergi getiren ülkelerde bu ilgiyi de azaltabilir. En azından yatırımcıların gerçek piyasa yatırımcılarının buradaki riskleri bu şekilde görmesi, bilmesi biraz daha bu sanal paraları pazarlayanların genel kitleye ulaşımını da azaltacaktır. Bu da mağduriyetlerin, buraya bilinçsizce para yatırmanın önünü kesecektir.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı da geçtiğimiz gün, kripto paralara ilişkin gelişmelerin ve ülkedeki durumun yakından takip edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan, kripto paralardaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları Bakanlığın da paylaştığı belirtilerek, "Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.