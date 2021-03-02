Son dakika haberi: Kripto paralara radar! Kripto para piyasasını önümüzdeki dönemde neler bekliyor?

BİLİNÇSİZCE PARA YATIRMANIN ÖNÜNÜ KESECEKTİR

Vergi düzenlemelerinin olabilmesi için de piyasasının düzenlemeye denetlenmeye ihtiyacı var. Çünkü burada kimin ne sahipliği olduğu bilinmiyor. Eğer bir vergi alınacaksa bir; kimin ne sahipliğinin olduğunun bilinmesi, iki; bu sahipliklerden elde edilen karın - zararın ölçülebilmesi söz konusu. O nedenle de varlıkların açığa çıkması da bu tarz vergi getiren ülkelerde bu ilgiyi de azaltabilir. En azından yatırımcıların gerçek piyasa yatırımcılarının buradaki riskleri bu şekilde görmesi, bilmesi biraz daha bu sanal paraları pazarlayanların genel kitleye ulaşımını da azaltacaktır. Bu da mağduriyetlerin, buraya bilinçsizce para yatırmanın önünü kesecektir.