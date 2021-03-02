Son dakika haberleri... Kontrollü normalleşme sonrası kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı! Kafe ve restoran çalışma saatleri...

"SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK LAZIM HALA VİRÜS BİTMİŞ DEĞİL"

Uzun süreden sonra ilk defa oturduğunu dile getiren bir müşteri, "Bir yandan iyi hissediyorum ama sonuçta sosyal mesafeyi korumak lazım. Hala virüs bitmiş değil. En son 7 ay önce falan oturmuştum galiba. İyi oldu ama sonuçta herkes bir şeyler kazanmak istiyor. Uzun zamandır kimse bir şeyler kazanamıyor. Böyle olması daha iyi. Sosyal mesafeyi korumak lazım" dedi. Bir başka müşteri de kararla ilgili "İyi oldu. Sürekli geldiğim bir yer. Benim mahallem ama oturamıyorduk şükür açıldı" diye konuştu.