Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberleri... Kontrollü normalleşme sonrası kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı! Kafe ve restoran çalışma saatleri...

haberleri... sonrası kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı! ...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamasının ardından uzunca bir süredir merak edilen kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? sorusu yanıt bulmuş oldu. İstanbul'da yüzde 50 kapasiteyle açılacak olan kafe, restoran, pastane gibi işletmeler bugün ilk müşterilerini aldı. İş yerlerinde temizlik yapan masa ve sandalyeleri yerleştiren işletme sahipleri ile uzun süreden beri ilk kez içerdi de oturan müşteriler memnun olduklarını dile getirdi. Öte yandan, çok yüksek riskli iller dışında kafe ve restoranlar sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

DHA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 09:49 Son Güncelleme: 2.3.2021 09:52 ABONE OL
Son dakika haberleri... Kontrollü normalleşme sonrası kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı! Kafe ve restoran çalışma saatleri...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından dün kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini açıkladı. Açıklanan kararların ardından İstanbul'da kafe ve restoran sahipleri sabahın erken saatlerinde hazırlık yaptı. Küçükçekmece'de bir lokantada temizlik çalışması yapıldı, Masa ve sandalyeler tekrar eski haline getirilerek yerlerine yerleştirildi.

UZUNCA BİR SÜRE SONRA İLK MÜŞTERİLER

Camlarda asılı olan "Gel-Al Servisimiz Devam Etmektedir" yazılarının da söküldüğü görüldü. Yine Küçükçekmece'de bir kafede uzun bir aradan sonra içeriye müşteri alarak hizmet verdi. İşletme sahipleri ve müşteriler karardan memnun olduklarını dile getirdi.

SON DAKİKA! İstanbul'da da lokanta ve kafeler ilk masa müşterileri alımına başladı | Video

İLK İŞ GÜNÜ HEYECANI

Kafe sahibi Barış Gözüaçık "Kararı şimdilik güzel karşıladık. Devamı gelir inşallah tekrar kesilme olursa tekrar sıkıntıya düşebiliriz. Bizim için zor bir süreç oldu. 1 yıl aradan sonra ilk defa oturuyor müşterilerimiz. Biter hastalık hepimiz kurtuluruz umarım. Bugün temizledik ve açtık. İlk iş günü heyecanı gibi işimize ilk başlangıcı yaptık. Umarım böyle devam eder" diye konuştu. Bir lokanta çalışanı da "Hazırlık yapıyoruz. Açacağız. Eskiden 100 kişi alıyorduk şuan 50 kişi alacağız. Bu da yeter yedek katımızda var. 1 sene çok zor oldu bizim için. Temizlik yapıyoruz bugün de masaları hazırlıyoruz" dedi.

"SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK LAZIM HALA VİRÜS BİTMİŞ DEĞİL"

Uzun süreden sonra ilk defa oturduğunu dile getiren bir müşteri, "Bir yandan iyi hissediyorum ama sonuçta sosyal mesafeyi korumak lazım. Hala virüs bitmiş değil. En son 7 ay önce falan oturmuştum galiba. İyi oldu ama sonuçta herkes bir şeyler kazanmak istiyor. Uzun zamandır kimse bir şeyler kazanamıyor. Böyle olması daha iyi. Sosyal mesafeyi korumak lazım" dedi. Bir başka müşteri de kararla ilgili "İyi oldu. Sürekli geldiğim bir yer. Benim mahallem ama oturamıyorduk şükür açıldı" diye konuştu.

SON DAKİKA: Halı sahalar için karar verildi! Halı sahalar hangi illerde açılacak? Halı saha çalışma saatleri nasıl olacak?

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri... Kontrollü normalleşme sonrası kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı! Kafe ve restoran çalışma saatleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA