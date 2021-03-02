Uzunköprü’ye restorasyon müjdesi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine adını veren tarihi taş köprünün onarımı için ihale sürecinin tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde tadilat işlemlerine başlanacağının müjdesini verdi.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Uzunköprü'nün onarım ihalesinin Aralık ayı sonunda yapılacağının sözünü aldıklarını hatırlatan Başkan İba "Söz verdiğimiz gibi ihale sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte, Uzunköprü'müzün onarımın en kısa sürede bitirerek güzel bir görünüme kavuşturacağız" dedi.

"HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞTURACAĞIZ"

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliğini taşıyan Uzunköprü'nün ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ilk aşama olarak taş köprünün giriş kısmına şantiye kurulacağını aktaran Başkan İba "Tarihi taş köprümüz olan Uzunköprü'müzü en kısa sürede onarılacak ve hak ettiği değerine kavuşturacağız. Ne zaman Edirne ile ilgili bir proje için Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza gitsek müjdeli haberlerle döndük. Bizleri hiçbir zaman boş çevirmediler. Trakya'mız ve Edirne'mizin daha iyi noktalara gelmesi ve hak ettiği hizmetleri alması adına proje ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne bizlere her daim destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Uzunköprü'müzün onarılması konusunda sürecin her aşamasını takip edip, hızlandıran ve bizleri bilgilendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na Edirne'mizdeki vatandaşlarımız adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Edirne'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.