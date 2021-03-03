Enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK TEFE TÜFE ile 2021 Mart kira artış oranı için geri sayım sona erdi

Yeni ayın başlamasıyla birlikte Şubat ayı enflasyon oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevirildi. TUİK tarafından açıklanan verilerin hem aylık hem de yıllık bazda finansal olarak önemi bulunuyor. Geçtiğimiz ay ayında enflasyon oranı yıllık %14,97, aylık %1,68 olarak gerçekleşmişti. Şubat ayı ile ilgili enflasyon oranı açıklaması da bu ay piyasalarda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Buna göre, 2021 Şubat enflasyon verileri açıklandı mı, TEFE TÜFE ile 2021 mart kira artış oranı ne kadar? İşte, enflasyon oranları ile ilgili merak edilen son bilgiler...
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %15,61, AYLIK %0,91 ARTTI
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
Şubat ayında enflasyon oranı (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 olarak gerçekleşti.
YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %2,87 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74 ile ev eşyası, %22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.