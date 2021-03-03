Erzincan OSB'de salgın sürecinde istihdam arttı

AK Parti Erzincan İl Başkanlığı Erzincan'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kentin gündemi değerlendirildi.

Gerçekleşen toplantıya AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve basın mensupları katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirme yapan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman açıklamasında; "Hükümetimiz kontrollü iyileşme süreci başlattı. İllerimiz 100 bin nüfusta düşen vaka sayısına göre sınıflandırıldı. Düşük riskli orta riskli yüksek riskli ve çok yüksek riskli iller olarak belirlendi. Bunların içerisinde ilimiz Erzincan orta riskli iller arasına girdi. Böylece hemen hemen açılmayan iş yeri inşallah yer kalmayacak. Bundan dolayı hem Erzincan halkına teşekkür ediyorum. Gerçekten dikkatli iller arasına girdik, Vatandaşlarımız pandemi kurallarına uyduğu için biz de şehir olarak kazançlı çıktık.

KURALLARA UYMAYA DEVAM

Ama bir şey hatırlatmak istiyorum o da bu süreç daha bitmedi. Hepimizde maske mesafe ve temizlik kurallarına uymaya daha fazla devam edeceğiz. Dikkat etmezsek yeniden çok yüksek iller girip yeniden daha sıkıntılı günler gelebilir. Onun için hepimiz her yerde her zaman maske mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet etti.

ERZİNCAN ÖNEMLİ BİR YATIRIMA DAHA KAVUŞUYOR

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "Erzincan'ı büyük bir vizyona taşıyacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesine kavuşacağını söyleyerek,1300 dekarlık alanda kurulacak Besi OSB'nin Erzincan'ımıza büyük katma değer sağlayacağını belirterek, Modern anlamda besicilik yapılacak olan Organize sanayi bölgesinde hem hemşehrilerimize istihdam sağlanacak, hem de bölge illerine iyi bir model oluşturacaktır" dedi.

İSTİHDAM YÜZDE 30 ORANINDA ARTTI

Milletvekili Karaman, ayrıca "Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erzincan OSB Erzincan için çok önemli. Şu anda birçok yeni fabrikalar kuruldu. Tekstil fabrikası kuruldu. Onların yatırımlarını kolaylaştırmak için biz de uğraşıyoruz. Her geldiğimizde Organize Sanayi bölgesine mutlaka uğramaya çalışıyoruz. Onların bir problemleri varsa, dertlerini gidermeye çalışıyoruz. Şu anda istihdam sayısı 2 bini geçti, Kovid-19 nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve salgınla mücadele tedbirlerine rağmen istihdam sayısı son 1 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 30 oranında arttığın"ı söyledi.

BÜYÜME RAKAMLARI

Türkiye'nin 2020'de yüzde 1,8 büyüdüğüne işaret eden Milletvekili Karaman pandemi şartlarında dahi Türkiye'nin ekonomide diğer ülkelere göre ciddi mesafeler aldığını sözlerine ekledi.