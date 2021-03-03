Esnafa 3 ayda 3.9 milyar gelir kaybı desteği

milyonun üzerinde esnafın talepte bulunduğu gelir kaybı ve kira desteğine başvurular 31 Mart'a kadar sürecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sadece gelir kaybı desteğine başvuruda bulunan esnaf sayısının 1 milyon 320 bin olduğunu söyledi. Şubatta esnafa yapılan gelir kaybı desteği 1 milyar 320 milyon lira oldu. Üç aylık dönemde yapılacak ödeme 3.9 milyar lira olacak. Gelir kaybı desteği ödemelerinin ilk taksidi 20 Ocak'ta, kira desteği ise 27 Ocak'ta ödenmeye başlanmıştı. Gelen talepler üzerine son başvuru tarihi 31 Mart 2021'e uzatılmıştı. Gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak veriliyor.