Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 5 Mart’ta yatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin, 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirterek, "Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart'ta hesaplara yatıracağız" ifadesini kullandı.Kovid-19'un ekonomiye ve istihdama olan olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla geçen yıldan bu yana işletmelere sağlanan kısa çalıma ödeneği desteğinin süresi 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı. Sosyal Destek Programı kapsamında üç faz halinde 6.4 milyar lira, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasından 2 milyar 69 milyon lira, kısa çalışma ödeneğinden 27.6 milyar lira, nakdi ücret desteği olarak 8.2 milyar lira, işsizlik ödeneğinden 5 milyar 81 milyon lira, normalleşme desteği şeklinde 3.2 milyar olmak üzere sağlanan destek ve yardımlar 53 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl günlük 39.24 lira olan kısa çalışma ödeneği desteği, 2021 yılı için 8.46 lira artırılarak 47.70 liraya çıkarılmıştı. Destek kapsamında bugüne kadar 2 milyon 471 bin çalışan için 8 milyar 265 milyon 914 bin liralık ödeme yapıldı. ANKARA