O iş yerleri 1 saat daha geç kapanacak

1 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de; hâlihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarak, kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre, iller 4 ayrı risk grubuna ayrıldı. Salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri buna göre belirlenerek, her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşıldı.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde belirlenen kriterler doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Genelgesi ile yüksek risk grubunda değerlendirilen Kocaeli'nde lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00 - 19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile açıldı

AKŞAM 20:00'YE UZATILDI

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kontrollü normalleşme kapsamında alınan yeni bir karar ise sabah saatlerinde Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Kararda, daha önce açılış kapanış saatleri belirlenmiş olan bakkal, market, manav, kasap, berber kuaför, güzellik salonu, terzi ve ayakkabıcı gibi işyerlerinin mevcut çalışma saatlerinin 1 saat daha uzatılarak 20:00'de kapanmasına karar verildi.