Körfez’e sosyal konut müjdesi

Körfez Belediyesi'nin Mart ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 10 gündem maddesi arasında yer alan önemli maddelerinden biri konut alanı olarak belirlenen İlimtepe bölgesindeki arsanın 'sosyal konut' yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut'a verilmesiydi. Bu madde ile ilgili olarak konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez'e sosyal konut kazandıracağız" dedi.

EN NİTELİKLİ ŞİRKET KENT KONUT

Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Şener Söğüt, "Alanı Büyükşehir Belediyemize vereceğiz ve onlar da gerekli programları yaparak önümüzdeki süreçte buraya nitelikli sosyal konut şeklinde, TOKİ gibi konutlar üreterek bölgenin gelişmesine katkıda bulunmuş olacaklar. Buralar konut alanları. Bu işi yapabilecek Kocaeli'deki en nitelikli şirket Büyükşehir'e bağlı Kent Konut'tur. Bölgenin gelişimine de önemli katkı sunacak.O bölge kentin geleceği konumunda.Bu alanı 10 milyon liralık bir bedelle Kent Konut'a satacağız. Bazı arkadaşlarımız ucuz fiyat diyor ama oraya sosyal konut yapılacak. Adı üstünde sosyal konut. Kentin geleceği o bölge. Hedefimiz amacımız o bölgenin gelişmesi için,önceki dönem İlimtepe'deki diğer bölge TOKİ'ye verilmeseydi şimdi TOKİ buraya 1.500 konuta başlamazdı. Bazı şeylerin altlığının oluşturulması lazım"

1991'DE DE ARSA SATILDI

Satış için bazı kişilerin eleştirildiğini ifade eden Söğüt, "Hizmet için yapılan satışlar bunlar. Örnek verirsek; eleştirmek adına değil sadece sizlere örnek olarak aktarıyorum. Rahmetli Hüseyin Avni Şirin döneminde 1991 yılında 20 dönümlük 65 parsel satılmış. Yine aynı yıl 33 dönüm de satılmış. Bunları vatandaşa hizmet yapmış. Halkımızın yararına atılan adımlar" dedi.Başkanın konuşması ardından oylanan gündem maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na devredildi.

PLANLAMA TAMAMLANDI

Barbaros ve Kabakoz'daki evlerin taşınması ile ilgili gelen soruya da cevap veren Başkan Söğüt, "TOKİ bin 304 konutluk projeyi hazırlıyor. Bu yıl ortaları gibi konutların ihalesi yapılacak. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nin kuzey kısmındaki alanda yapılacak. Bunların planlama çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyemiz değer tespit ihalesini yaptı ve ekipler bu çalışmayı tamamlıyor. Kentsel Dönüşüm süreçleri zaman alıyor" şeklinde konuştu.