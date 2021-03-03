Kripto paralar hangi riskleri taşıyor? Faruk Erdem'den flaş açıklamalar...

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kripto para piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunarak, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

SON DAKİKA: Kripto para nedir? Kripto (Bitcoin, Ethereum...) paralardaki tehlike ne? İşte kripto para gerçeği... | Video

KRİPTO PARA NEDİR?

*Blok zincir teknolojisi ile üretilen sanal paralar

*Dünyada 8 binden fazla sanal para bulunuyor

*En çok yatırım Bitcoin'e yapılıyor

*Aracılar vasıtasıyla alınıp satılıyor

*Hiçbir otoriteye bağlı olmadan gönderiliyor

*Bir sahibi, CEO'su, firması bulunmuyor

HANGİ RİSKLERİ TAŞIYOR

*Sahibi yok, muhatap bulunmuyor

*Para transferinde denetim yok, bir anda varlığınız yok olabilir

*Kontrol olmadığı için suç örgütleri para transferinde kullanıyor

*İstendiği an fiyatı aşırı indirilip paranız alınıyor

*Yükseldiğinde satış yapmanız engelleniyor

*Çıkmak isteyenler kurtulamıyor

*Bir anda paranızın yok olduğunu görünseniz soracağınız kimse yok

*Dolandırıcılar ilgiyi görüp bu alanda cirit atıyor

*Spekülatörler fiyatı artırmak için PR yapıyor

OTORİTELER NE DİYOR

*IMF ve Avrupa Merkez Bankası raporlarında tehlikeye dikkat çekiyor

*ABD Hazine Bakanı Yellen, "Terörizmin finansmanında bir araç" diyor

*Tanınmış yatırımcılar 'uzak durulması' tavsiyesinde bulunuyor

*Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Dünyadaki endişeleri paylaşıyoruz. Çalışma yapıyoruz' diyor.

*MASAK şüpheli gördüğü 120 milyon liraya yakın kripto paraya bloke koydu

NASIL YAKLAŞMALI

*Eğer sokağa atılacak paranız varsa tam size göre.

*Akşam fakir yatıp sabah zengin kalkma hayaliniz varsa bunu kullanıyorlar

*Herhangi bir yasaya veya düzenlemeye bağlı değil. Sahipsiz kalırsınız.

*Arkasında bir otorite olmayan sistemlere temkinli yaklaşın

*Arkadaş, sosyal medya tavsiyeleri ile paranızdan olmayın

*Emanet parayla, kredi çekerek paranızı bir bilinmeze yatırmayın.