Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih belli oldu! Mart ayının KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?

Mart ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri için gözler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. Her ay ödeneğin hesaplara yatacağı tarihler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyuruluyordu. Bu kapsamda bu aya ilişkin ödemelerle ilgili olarak "Mart ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan kısa çalışma ödeneği bu ayki ödeme ile beraber sona erecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, ÖDENEK NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası Kısa Çalışma Ödeneği için son tarihi duyurmuş ve normalleşme adımlarıyla beraber bu ödeneğin de Mart ayında sona ereceğini ifade etmişti. Bu ayın ödemeleri için gözler bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi.