Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dekara pancar verimimiz ise 2002 yılı öncesinde 3,5 ton seviyelerinde iken, 2020/2021 pazarlama yılında % 96 artışla 6,85 ton olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir:

2002 yılında 1,6 milyon ton şeker üretilmiş iken, 2020/2021 pazarlama yılında %94 artış ile yaklaşık 3,1 milyon ton şeker üretilmiştir. Böylelikle pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırılmıştır.

Özel şeker fabrikalarının tamamında ise üretim yapılmış, üretimleri bir önceki yıla göre % 24 artmıştır. Ayrıca 2021 yılında doğrudan veya dolaylı 150 milyon dolar değerinde 470 bin ton şeker ihracatı gerçekleştirilecektir. 2002 yılından itibaren yurt içi tüketime yönelik ithalat yapılmamıştır ve yurt içi şekerin tamamı yerli ve milli pancar şekeri üretimiyle karşılanmaktadır.

Diğer yandan 2002 yılı öncesinde yurt içine 460 bin ton olarak satılan nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotalarda yapılan düzenleme ile 67 bin tona düşürülmüştür