Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ihaleye çıkılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Kuzuluk'ta hayata geçirilecek Seracılık Mükemmeliyet Merkezi için 24 Mart Çarşamba günü yapım ihalesine çıkacaklarını müjdeledi. 44 bin metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek projenin Türkiye'de ilk olacağını açıklayan Başkan Ekrem Yüce, tarımsal kalkınmada sürdürülebilirliği sağlayarak, tarım sanayi iş birliğinin güçlendireceklerini dile getirdi.

YENİLİKÇİ TARIM

Başkan Ekrem Yüce, seçim vaatleri arasında yer alan bir projeyi daha hayata geçirmek için geri sayıma geçtiklerini ifade ederek, "44 dekar alan üzerinde jeotermal ısıtmalı, 25 dekar topraksız örnek bir sera tesisi inşa edeceğiz. Türkiye'de ilk olacak projemizle tarımda sürdürülebilirliği sağlayacak, seracılığın bölgemizde gelişmesine katkı sunacağız. Ayrıca tarım-sanayi iş birliğinin güçlenmesiyle tarımsal üretimde katma değer kazandıracak bir sistem oluşturacağız. Yapacağımız AR-GE faaliyetleriyle de kamu kurumlarımızla yatırımcı ve girişimcilerin bağlarını güçlendireceğiz. Sera atıklarının azaltılmasıyla çevre kirliliğini önleyecek, iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Tarımda yenilikçi uygulamaları da üreticilerimizle buluşturacağız" dedi.

TARIM VE EĞİTİM

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nin salt bir tarım projesi değil, tarımı geliştirmeye yönelik önemli bir merkez olacağının altını çizen Başkan Ekrem Yüce, "Örtü altı sebze yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerimize ve yatırımcılarımıza uygulamalı eğitimler verilecek. İlk defa üretim yapacak yatırımcıların teknik anlamda desteklenmesi sağlanacak. Üniversite öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlere katılacak, staj imkanları olacak. Üretici ve çiftçilerimize alanında uzman isimler tarafından seralarda topraksız tarım çeşitleri ve uygulamaları, sulama ve bitki besleme uygulamaları, sebze yetiştiriciliği konularında sertifikalı eğitimler sunacağız. Tarımsal eğitimler inşallah tarımda da verimliliği artıracağız" dedi.

ÖRTÜ ALTI TARIM

Paydaş kurumlarla birlikte Sakarya'nın tarımı için çok özel bir çalışmayı hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Örnek uygulamalar ile bölge halkını örtü altı sebze- meyve yetiştiriciliği konusunda teşvik edecek, toplam proje alanının 25 dönümlük kısmında ana ürün olarak domates, biber, patlıcan ve çilek yetiştireceğiz. Doğu Marmara bölgesi özelinde ve ülkemiz genelinde örtü altı üretime ilgi duyan tüm kesimlerin faydalanabileceği bir tesise sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

JEOTERMAL ISITMALI

25 dönüm alanda jeotermal ısıtmalı yapılacak topraksız tarımın avantajlarını sıralayan Başkan Ekrem Yüce, "Tarıma elverişsiz alanlarda üretim yapacak, su kullanımını azaltacağız. Üretim imkânlarıyla birim alandan daha fazla verim sağlayacak, hızlı büyüme ve erken hasat imkanı elde edeceğiz. Otomasyon sistemi ile uygun üretim sistemi, verimli ve doğru gübreleme, verimli sulama ve tasarruf da sağlamış olacağız. Tarımda çok özel bir yere sahip olacak projemizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.