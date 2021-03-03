SON DAKİKA: Altın fiyatları bugüne sürprizle başladı! 4 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?

Güncel altın fiyatları son dakika hareketlilikleri, serbest piyasaların dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Gram altın fiyatı, geçtiğimiz hafta aniden bir yükseliş yaşamış ve hafta sonuna doğru ise düşüş eğilimi göstermişti. Gram altın fiyatı bugün 410 TL'den değer kazanıyor. Bilindiği gibi, Kovid-19 sebebiyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştı . Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR VE KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart'ın ortalarına doğru nasıl bir ivme içerisinde bulunacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 4 MART 2021

4 Mart 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.749,00

Satış: 2.807,00

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