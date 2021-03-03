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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 3 Mart 2021 Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| hareketlendi! 3 Mart 2021 Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın üçüncü işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen bilgisi sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Koronavirüs salgını devam ederken salgın süresi boyunca en iyi yatırım aracı olarak görülen sarı metal canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken inişli çıkışlı grafiği nedeniyle sık sık takip ediliyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 372 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 342 liradan işlem görmektedir. Buna göre; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Mart Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 3.3.2021 07:02 Son Güncelleme: 3.3.2021 07:02 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 3 Mart Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberi! Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar belli oldu. Kimi zaman yüksek kimi zaman düşük bir grafik çizen sarı metal iyi bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor. Bugün gram altın fiyatı 410 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 671 lira olarak belirlendi. Buna göre; altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Mart Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 3 MART 2021 ÇARŞAMBA

İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar;

SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 3 Mart Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 372,75

SATIŞ: 401,17

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.753,00

SATIŞ: 2.823,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.716,00

SATIŞ: 2.757,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 3 Mart Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.620,47

SATIŞ: 2.672,39

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.343,00

SATIŞ: 1.387,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 3 Mart Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 671,00

SATIŞ: 689,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 409,86

SATIŞ: 409,92

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SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 3 Mart 2021 Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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