SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 3 Mart 2021 Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi! Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar belli oldu. Kimi zaman yüksek kimi zaman düşük bir grafik çizen sarı metal iyi bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor. Bugün gram altın fiyatı 410 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 671 lira olarak belirlendi. Buna göre; altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Mart Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 3 MART 2021 ÇARŞAMBA

İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar;