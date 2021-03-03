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haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 3 Mart Tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?

Salgın sürecinde rekor fiyatlara ulaşan ardından ise çok ciddi bir düşüş yaşayan gelişmeleriyle binlerce kişinin gündemine geliyor. Serbest piyasalardan gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatının 408 TL’den işlem gördüğü bildirilirken çeyrek 667 TL olarak kaydedildi. Bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren kişiler “3 Mart tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları altın fiyatlarına ait son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar tarafınca yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 18:28 Son Güncelleme: 3.3.2021 18:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 3 Mart Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… Altın fiyatları yaşadığı rekor artışın ardından grafiğindeki ani iniş ve çıkışlarıyla gündemdeki yerini aldı. Bugün altının gram fiyatının 408 TL civarında seyrettiği kaydedilirken vatandaşlar yatırımlarına yön verebilmek amacıyla güncel ve canlı rakamları yakından takip ediyor. Bu kapsamda "3 Mart tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. İşte altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri…

3 MART 2021 BUGÜN TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen altın fiyatları, olumlu yöndeki aşı haberleriyle birlikte çok ani bir düşüşe imza atmış sonrasında ise Şubat ayının sonuna doğru bu kez grafiğinde sert bir yükseliş yaşamıştı. Son dönemde durgunluğunu koruyan sarı metale ait güncel rakamlar büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından araştırılıyor.

Son dakika: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ve grafik

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 669,00
  • Satış: 684,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.620,47
  • Satış: 2.672,39

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ve grafik

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 371,46
  • Satış: 399,83

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ve grafik

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.716,00
  • Satış: 2.757,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ve grafik

ATA ALTIN

  • Alış: 2.744,00
  • Satış: 2.813,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ve grafik

GRAM ALTIN

  • Alış: 408,54
  • Satış: 408,62

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.338,00
  • Satış: 1.373,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 3 Mart Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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