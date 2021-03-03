Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 3 Mart Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… Altın fiyatları yaşadığı rekor artışın ardından grafiğindeki ani iniş ve çıkışlarıyla gündemdeki yerini aldı. Bugün altının gram fiyatının 408 TL civarında seyrettiği kaydedilirken vatandaşlar yatırımlarına yön verebilmek amacıyla güncel ve canlı rakamları yakından takip ediyor. Bu kapsamda "3 Mart tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. İşte altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri…

3 MART 2021 BUGÜN TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen altın fiyatları, olumlu yöndeki aşı haberleriyle birlikte çok ani bir düşüşe imza atmış sonrasında ise Şubat ayının sonuna doğru bu kez grafiğinde sert bir yükseliş yaşamıştı. Son dönemde durgunluğunu koruyan sarı metale ait güncel rakamlar büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından araştırılıyor.