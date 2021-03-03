Son dakika haberi | Ziraat Bankası'ndan kredi borcu olanlara ödeme kolaylığı! Resmen duyuruldu...

FAİZ TAHSİL EDİLMEYECEK

Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek. Diğer bir ifade ile Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacak.