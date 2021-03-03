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| 'ndan borcu olanlara ödeme kolaylığı! Resmen duyuruldu...

: borcu olanlar için devreye aldığı yeni uygulamayı duyurdu. Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı. Buna göre; Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacak.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 12:29 Son Güncelleme: 3.3.2021 12:51 ABONE OL
Son dakika haberi | Ziraat Bankası'ndan kredi borcu olanlara ödeme kolaylığı! Resmen duyuruldu...

Son dakika haberi... Ziraat Bankası takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerinin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31.12.2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere; bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecek.

FAİZ TAHSİL EDİLMEYECEK

Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek. Diğer bir ifade ile Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacak.

Bu uygulama, 8 Mart 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

BİREYSEL MÜŞTERİLER İÇİN 100 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ

Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar; bireysel kredi müşterileri için 100 Bin TL, tarımsal kredi müşterileri için 500 Bin TL ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 Bin TL olarak belirlendi.

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Son dakika haberi | Ziraat Bankası'ndan kredi borcu olanlara ödeme kolaylığı! Resmen duyuruldu...
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