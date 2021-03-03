Son dakika: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ve grafik

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ve dönemlik grafiklerde yaşanan son dakika hareketlilikleri, hafta ortasında da yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı, Şubat ayı sonunda yukarı yönlü sert bir hareketin ardından tekrar düşüşe geçmişti.. Gram altın fiyatı bugün 408 TL'den değer görüyor. Güvenli liman alımları ile koronavirüs salgınının erken dönemlerinde hızlı yükselen altın fiyatları, 2020'nin son çeyreği ile aşağı yönlü bir trende girmişti. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR VE KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla öğrenilmeye çalışılıyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru nasıl bir grafik çizeceği, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 3 MART 2021

3 Mart 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.744,00

Satış: 2.813,00

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