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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ve grafik

Son dakika: 'da canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ve grafik

Son dakika haberi; Altın fiyatları yeniden düşüşte! Şubat ayının sonlarında, Kasım ayından itibaren aşağı yönlü hareketine ara veren ve kısa bir yükseliş gören altın fiyatları, bugün 406,680 seviyesinde seyrediyor. Altın alış ve satış işlemi yapacak olan yatırımcılar, "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL" sorusuna yanıt arıyor. 'daki son verilere göre çeyrek, yarım, ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar? güncel grafikler ve canlı altın fiyatları sayfasında!

Giriş Tarihi: 3.3.2021 11:59 ABONE OL
Son dakika: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ve grafik

canlı altın fiyatları ve dönemlik grafiklerde yaşanan hareketlilikleri, hafta ortasında da yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı, Şubat ayı sonunda yukarı yönlü sert bir hareketin ardından tekrar düşüşe geçmişti.. Gram altın fiyatı bugün 408 TL'den değer görüyor. Güvenli liman alımları ile koronavirüs salgınının erken dönemlerinde hızlı yükselen altın fiyatları, 2020'nin son çeyreği ile aşağı yönlü bir trende girmişti. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR VE KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla öğrenilmeye çalışılıyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru nasıl bir grafik çizeceği, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 3 MART 2021

Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.744,00
  • Satış: 2.813,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ve grafik

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.716,00
  • Satış: 2.757,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ve grafik

GRAM ALTIN

  • Alış: 408,54
  • Satış: 408,62

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.338,00
  • Satış: 1.373,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ve grafik

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 669,00
  • Satış: 684,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.620,47
  • Satış: 2.672,39

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ve grafik

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 371,46
  • Satış: 399,83

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ve grafik
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