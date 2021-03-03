Şubatta çifte rekor

Pandeminin dünya ekonomisini sarstığı 2020'de büyüme performansı sergileyen nadir ülkeler arasına giren ve uluslararası yatırım kuruluşlarının 2021 tahminlerini yukarı doğru revize ettiği Türkiye, dün açıklanan verilerle hedefi doğrultusunda ilerlediğini bir kez daha ortaya koydu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ihracat rakamına ulaşılırken, otomobil satışlarında da rekor kırıldı.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla TİM Kadın Konseyi üyelerinin katıldığı basın toplantısında şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, şubatta ihracatın yüzde 9.6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Böylelikle tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık" dedi. İhracatta geçen yıl üçüncü ve dördüncü çeyrekler itibarıyla çok hızlı toparlanma ve artış trendinin başladığını ifade eden Pekcan, "2015'ten bu yana 5 yıl üst üste AB ithalatından aldığı payı artış gösteren tek ülke Türkiye oldu" diye konuştu. Pekcan'ın verdiği bilgilere göre yılın iki ayında ihracat yüzde 5.9 artarak 31 milyar 57 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1.6 artarak 37.4 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 15.2 azalarak 6.4 milyar dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da aynı dönemde yüzde 79.5'ten 82.9'a çıktı.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadınların ekonomik hayata etkin katılımını desteklerken, işlerini geliştirerek üretici ve ihracatçı olmalarını arzu ettiklerini belirterek, "Bu çerçevede önümüzdeki süreçte Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu ve Melek Yatırımcı Platformu gibi platformlarımızı da devreye alıyor olacağız" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, 2021 yılının ilk iki ayında ihracatta rekor tazelemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "İyi başladığımız bu dönemde yıl sonu ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolar ve üzerini gerçekleştireceğimize ihracat ailesi olarak yürekten inanıyoruz" açıklamasında bulundu.