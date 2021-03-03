Teknopark cazibe merkezi olacak

Ar-Ge ve girişimcilik anlamında bölgenin teknoloji üssü olma hedefi ile yol çıkan Muğla Teknopark Yönetici A.Ş. üçüncü yönetim kurulu toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, İş İnsanı Mevlüt Acar, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, İş İnsanı Mehmet Dişcigil ile Muğla Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Barış Ethem Süzek'in katılımıyla gerçekleştirdi.



Muğla Valiliği 75.Yıl Toplantı Salonunda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin Yönetim Kurulu tarafından Muğla Teknopark Yönetici A.Ş. de görevlendirilen Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kılıç ve Dr. Yusuf Tepeli' nin Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verildi.





Yönetim kurulu toplantısının ardından, Muğla Teknopark'ın fiziki yapılanmasının tamamlanmasıyla 35 başvurunun değerlendirme sürecinin tamamlandığı, 30'a yakın başvurunun ise önümüzdeki günlerde değerlendirileceği belirtildi. Bölge ekonomisine katkı sunacak bu gibi çalışmalarla pandemi koşullarına rağmen bölgesel kalkınma adına önemli bir mesafeler kat edileceği öngörülüyor.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı ve Muğla Teknopark A.Ş Yönetim Kurulunun kararıyla göreve gelen Dr. Öğr. Üyesi Barış Ethem Süzek, Muğla Teknopark A.Ş. girişimcilerin başvurularının değerlendirilmesi, gelişmeleri için gerekli alt yapı ve hizmetlerin sağlanmasının merkezi olduğunu, bu faaliyetlerin desteklenmesi için gerekli fon ve hibe mekanizmalarına başvurulması, tanıtım, ulusal ve uluslararası üniversite ile araştırma kuruluşları ile işbirlikleri kurulmasını hedeflediğini belirtti.



Ayrıca daha fazla girişimcinin katılımıyla 3 ayda %75 doluluğa 6 ayda ise tam doluluğa ulaşma hedefiyle çalışmaların planlandığı ifade edildi