Dev fabrikada üretim 4 günlüğüne durdu

Binlerce çalışanının yanısıra on binlerce yan sanayi çalışanına iş imkanı sunan otomotiv devi Oyak Renault, 2021 yılının başından bu yana her ay üretime bir hafta ara veriyordu.

Üretimin durmasıyla alakalı olarak zorunlu oluşan izinlerin yıllık izin halklarından kesileceği belirtildi. Oyak Renault işçileri: "Ne olursa olsun, ucu hep bize dokunuyor. İki ay öncesine kadar fazla mesailerden başımızı kaldıramaz duruma gelmiştik. Henüz senenin başındayız. Mart 17'ye kadar devlet desteğini alacağız. Devletimiz sağ olsun. Sonra sürekli olduğu gibi yıllık izinlerimiz devreye girecek. Bizim ne suçumuz var. Bu duruşlarda sendikaya yakın olan işçiler sendikanın belirlediği otellerde aileleriyle birlikte tatil yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler. Şu an dünya endişe içinde. Bunu çok iyi anlıyoruz. Ancak her daim en ufak bir çalkantıda zarar gören hep bizler oluyoruz." dedi.