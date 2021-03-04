Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları: 5 Mart Bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

’da fiyatları: 5 Mart Bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde fiyatları haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Yatırım tercihi doğrultusunda kullanılan sarı metale yoğun ilgi sürerken ’dan gelen canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Kasım ayından itibaren düşüşe geçen bugün 409 lira, ise 678 liradan işlem görerek değer kazandı. Mart ayına yatay seyirde başlayan altın fiyatının ay sonuna doğru nasıl bir grafik izleyeceği ise araştırılıyor. ne kadar? 5 Mart 2021 Bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek ? İşte canlı ve güncel rakamlar eşliğinde son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 5.3.2021 06:13 ABONE OL
Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları: 5 Mart 2021 Bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

fiyatları ile ilgili gelişmeleri yatırımcısını ilgisini çekiyor. Son dönemde ani iniş ve çıkışlar yaşayan sarı metalin düşüşe geçmesi piyasaları hareketlendirirken ne kadar sorusuna ayrıca yanıt aranıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ellerindeki değerli metali kullanmak için 5 Mart 2021 Bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek gibi sorulara yanıt ararken 'da canlı ve güncel rakamları belli oldu. İşte altın fiyatları !

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 5 MART 2021

Kapalıçarşı'da hareketliliği yakından takip ediliyor. Son aylarda koronavirüs aşısı ile birlikte kısa süreli düşüşe imza atan sarı metalle ilgili olarak gözler altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtına çevrilmişti. Bugün itibariyle 345 TL, cumhuriyet altın 2.722,00 TL ve 668 TL'den işlem görürken altın fiyatları ile ilgili detaylar şöyle;

Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları: 5 Mart 2021 Bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 370,74

Satış: 399,08

TAM ALTIN

Alış: 2.627,15

Satış: 2.680,99

YARIM ALTIN

Alış: 1.336,00

Satış: 1.366,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları: 5 Mart 2021 Bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.722,00

Satış: 2.763,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

Alış: 1.336,00

Satış: 1.366,00

ATA ALTIN

Alış: 2.738,00

Satış: 2.799,00

Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları: 5 Mart 2021 Bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

Alış: 409,81

Satış: 409,88

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

Alış: 668,00

Satış: 683,00

ARKADAŞINA GÖNDER
Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları: 5 Mart Bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA