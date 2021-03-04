Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları: 5 Mart Bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcısını ilgisini çekiyor. Son dönemde ani iniş ve çıkışlar yaşayan sarı metalin düşüşe geçmesi piyasaları hareketlendirirken altın fiyatları ne kadar sorusuna ayrıca yanıt aranıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ellerindeki değerli metali kullanmak için 5 Mart 2021 Bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu gibi sorulara yanıt ararken Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamları belli oldu. İşte altın fiyatları son dakika haberi!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 5 MART 2021

Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Son aylarda koronavirüs aşısı ile birlikte kısa süreli düşüşe imza atan sarı metalle ilgili olarak gözler altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtına çevrilmişti. Bugün itibariyle gram altın 345 TL, cumhuriyet altın 2.722,00 TL ve çeyrek altın 668 TL'den işlem görürken altın fiyatları ile ilgili detaylar şöyle;