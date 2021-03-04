Son Dakika Haberleri: Altın fiyatlarında hareketlilik! 4 Mart Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

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Son Dakika Haberleri: Altın fiyatlarında hareketlilik! 4 Mart 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram bugün ne kadar oldu?

'dan gelen son dakika haberleri yatırım işlemi gerçekleştirecekler tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayının başlarından itibaren aşağı yönlü bir harekete başlayan altın fiyatları geçtiğimiz hafta kısa süreli bir yükseliş kaydetmişti. Bu hafta ise kısa bir düzeltmenin ardından altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. , tam, yarım, 22 ayar bilezik, Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 4.3.2021 09:51 Son Güncelleme: 4.3.2021 10:51 ABONE OL
Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 4 Mart Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

nın son işlem günü öncesi ve haftalık grafikler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar için merak konusu oldu. Dört aylık bir süre içersinde düşüşe devam eden altın fiyatları Şubat'ın son haftasında hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Ancak kısa bir düzeltme sonrası Mart ayına da yükselişle başlayan altın fiyatları bu Perşembe de altın alış satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor

4 MART ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

'da çeyrek, yarım, ve fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart'ın ortalarına doğru nasıl bir ivme içerisinde bulunacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 4 MART 2021

4 Mart 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.749,00
  • Satış: 2.807,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 4 Mart Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

  • Alış: 410,36
  • Satış: 410,44

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.340,00
  • Satış: 1.372,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 4 Mart Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 670,00
  • Satış: 686,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.619,05
  • Satış: 2.672,72

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 4 Mart Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.714,00
  • Satış: 2.755,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 4 Mart Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 372,06
  • Satış: 400,45

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Dakika Haberleri: Altın fiyatlarında hareketlilik! 4 Mart Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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