Son Dakika Haberleri: Altın fiyatlarında hareketlilik! 4 Mart Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

nın son işlem günü öncesi altın fiyatları ve haftalık grafikler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar için merak konusu oldu. Dört aylık bir süre içersinde düşüşe devam eden altın fiyatları Şubat'ın son haftasında hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Ancak kısa bir düzeltme sonrası Mart ayına da yükselişle başlayan altın fiyatları bu Perşembe de altın alış satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor

4 MART ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart'ın ortalarına doğru nasıl bir ivme içerisinde bulunacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 4 MART 2021

4 Mart 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.749,00

Satış: 2.807,00

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