Son dakika haberi | Karadeniz'de yeni keşiflere doğru! Bakan Dönmez kritik hedefleri açıkladı

HAZIRLIK AŞAMASINDA

Gazın kıyıya çıkarılması için yurt içi ve dışından firmalarla çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Dönmez şunları söyledi:

Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'nda 30 ila 40 arasında kuyu daha açacağız. En az iki tane boru hattıyla gazı kıyıya getireceğiz. Kıyıda terminal başta olmak üzere yapılacak işler var, bunların bütçeleri hazırlık aşamasında. Burada en az belki 20-30 kalem iş çıkacak. Türkiye Petrolleri'nin Türkiye'de bugüne kadar tek sahada yaptığı en büyük yatırımdan daha fazla bir yatırım söz konusu olacak" dedi.