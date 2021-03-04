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Son dakika haberi! 'ndan kolaylığı: Borcu olandan faiz alınmayacak...

borçlarıyla ilgili yeni bir kolaylık sağladı. Gelen son dakika haberine göre; Ziraat Bankası takipte borcu olan müşterilere tek seferde ödemeleri halinde faiz almayacağını duyurdu. Uygulama, 30 Haziran’a kadar geçerli olacak ve 1 milyon lirayı geçmeyecek. İşte Ziraat Bankası kredi kolaylığı hakkında son dakika haberinin detayları...

SABAH
Giriş Tarihi: 4.3.2021 07:45 Son Güncelleme: 4.3.2021 07:46 ABONE OL
Son dakika haberi! Ziraat Bankası'ndan kredi kolaylığı: Borcu olandan faiz alınmayacak...

Son dakika haberleri... Ziraat Bankası, salgın döneminde uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave olarak şimdi de takipteki borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkânı sağlıyor. takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, müşterilerinden takipten borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi almayacağını duyurdu.

Ziraat Bankası'nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 8 Mart-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.

1 MİLYON SINIRI

Bankadan yapılan açıklamaya göre, takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor.

Temerrüt faizi dâhil takip borcu 1 milyon lirayı geçmemek üzere, bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkândan yararlanabilecek.

BİREYSEL KREDİ LİMİTİ 100 BİN LİRA

Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar, bireysel kredi müşterileri için 100 bin lira, tarımsal kredi müşterileri için 500 bin lira ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 bin lira olarak belirlendi.

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Son dakika haberi! Ziraat Bankası'ndan kredi kolaylığı: Borcu olandan faiz alınmayacak...
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