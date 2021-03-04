Ziraat takipte borcu olandan faiz almayacak

ZiraatBankası, salgın döneminde uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave olarak şimdi de takipteki borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkânı sağlıyor. takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, müşterilerinden takipten borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi almayacağını duyurdu. Ziraat Bankası'nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 8 Mart-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.Bankadan yapılan açıklamaya göre, takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor. Temerrüt faizi dâhil takip borcu 1 milyon lirayı geçmemek üzere, bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkândan yararlanabilecek.Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar, bireysel kredi müşterileri için 100 bin lira, tarımsal kredi müşterileri için 500 bin lira ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 bin lira olarak belirlendi.