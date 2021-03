Bu robotlar insanlarla çalışacak! 6 ay sonra seri üretime başlanacak

Makine işletim sistemleri, elektronik ve enerji teknolojileri alanında sanayiye yönelik çözümler geliştiren makine mühendisi Murat Ferhat Doğdu, TÜBİTAK desteğiyle geleceğin robotu olarak adlandırılan yumuşak robot üretimine başlıyor. İnsanlarla çalışabilecek robot türü olarak da bilinen yumuşak robotlar, yakın gelecekte özellikle dev e-ticaret firmalarının ve fabrikaların paketleme bölümlerinde kullanılacak. Doğdu, 6 ay sonra seri üretime başlayacaklarını söylüyor.

SERİ ÜRETİM 6 AY SONRA



Dünyada şu an için hala paketlemede insan gücünün kullanıldığını, birkaç yıl içinde bu görevin yumuşak robotlara devredileceğini belirten İlitron firması kurucusu Murat Ferhat Doğdu, "Bu nedenle yumuşak robot çalışmaları TÜBİTAK'ın öncelikli alanlarından biri olarak belirlendi. Biz de yumuşak robot el geliştiriyoruz. Gıda sektörü ve günlük yüklü gönderimler yapan e-ticaret firmalarından ön talepler almaya başladık. 6 ay sonra seri üretime hazır hale geleceğiz. Bu teknoloji ile özellikle gıda sektöründe insan eline hiç temas etmemiş yüzde 100 hijyenle ürünler paketlemek mümkün olacak" dedi.

İNSAN EL HAREKETLERİNİ TAKLİT EDİYOR



Dünyada her aşamada robotların kullanıldığı dev firmalarda bile paketleme için hala insan eline ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Doğdu şu bilgileri paylaştı: "Yumuşak robotlar ise insan el hareketlerini taklit ediyor. Sert malzemelerden yapılmadıkları için de insanın bulunduğu her ortamda güvenle kullanılabiliyor. Özellikle paketlemede her boyuttan ürüne göre şekil alarak insan eli gibi iş görebiliyor. Birkaç yıl içinde büyük ölçekli fabrikalar ve e-ticaret devleri yumuşak robot kullanmaya başlayacak.

Bizim hedefimiz de bu alanda ülkemizi lider konuma taşıyabilmek ve çok yakın gelecekte karşılaşacağımız ithalat kalemini yok ederek, bu alanda ihracatçı ülke konumuna gelebilmek. Geliştirdiğimiz ürün sadece paketlemede değil, temizlik, pişirme, kurtarma, montaj, imalat ve eğitim alanlarında da kullanılabilecek.

Bizim geliştirdiğimiz yumuşak robot el ürününün bir benzeri dünyada bir de Harward Üniversitesi bünyesinde geliştirilmekte. Finlandiya Aalto Üniversitesi'nden, yumuşak robotlar konusunda dünyaca sayılı isimden biri olan Dr. Fares Abu-Dakka'nın ve İTÜ'den Hatice Köse'nin danışmanlığında çalışıyoruz. Projemizin hem firmamıza hem de ülkemize ihracat girdisi oluşturacağını düşünüyoruz."