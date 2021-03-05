Cizre-Silopi yolunun yapımına başlandı

Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Vali Ali Hamza Pehlivan, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk ile beraber yol çalışmasını yerinde inceleyerek personellerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere konuşan Milletvekili Rizgin Birlik, yolun resmi prosedürlerden dolayı gecikmeli olduğunu belirterek, kaliteli bir hizmet ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Birlik, "Geç olsun, güç olmasın, güzel olsun diyoruz. İnşallah İpekyolu bu bölgeyi taçlandıracak, kaliteli bir hizmet olacaktır. Karayolları bölge müdürümüz ve mesai arkadaşlarına güveniyoruz. Bu yolun yapımında emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ise, İpekyolu'nun Türkiye ve Dünyanın en işlek yollarından birisi olduğunu ifade ederek, "İpekyolu Türkiye'mizin ve hatta dünyanın en işlek yollarından birisi. Ulaştırma bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün uzun süredir üzerinde çalıştığı bu duble yolun BSK (Bitümlü Sıcak Karışım)'lı asfalt hale getirilmesi çalışması, şantiye kurulum çalışmaları devamından asfalt plentinin kurulması ve bugünlerde de fiilen kazı çalışmalarının yerine getirilmesiyle devam ediyor. Bölgemiz, ilimiz, ticaret ve ihracat için önemli bir yatırım. Bu yolun tamamlanmasıyla ihracat yapan firmalarımız daha konforlu bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirebilecekler. Hem ilimizdeki ulaşıma hem de ticarete katkıları bağlamında ekonomiye büyük katkısı olacağını biliyoruz. Vatandaşlarımıza, Şırnaklı hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.