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Döviz hesaplarında 2.1 milyar $ çözülme

'nın enflasyonla mücadeledeki kararlılığı, önümüzdeki hafta açıklanacak reform paketi ile ilgili beklentiler ve yabancı finans kuruluşlarının büyüme tahminlerini artırıp kur hedeflerini aşağı çekmesi, yerli yatırımcıyı da harekete geçirdi

Giriş Tarihi: 5.3.2021 ABONE OL
Döviz hesaplarında 2.1 milyar $ çözülme
Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre Türkiye'deki yerleşik kişilerin döviz hesapları 19-26 Şubat tarihleri arasındaki haftada 2 milyar 58 milyon dolar azalarak 232 milyar 675 milyon dolara indi. Söz konusu haftada döviz hesaplarındaki çözülmenin tamamı şirketlerden kaynaklandı. Tüzel kişilerin döviz hesaplarının büyüklüğü 85 milyar 984 milyon dolardan 83 milyar 930 milyon dolara indi. Döviz hesaplarında son iki haftadaki toplam çözülme 3 milyar dolara ulaştı.



GÖZLER REFORM PAKETİNDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasının ardından gözler gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacak ekonomi paketine çevrilirken, kasım ayından bu yana değişen ve takdir toplayan ekonomi politikalarının yanı sıra reformların uygulanacağına dair kararlılığın gösterilmesi de ülke ekonomisinde not artırımlarını beraberinde getirecek bir rotanın şekilleneceğine işaret ediyor. Açıklanacak paketin, sürdürülebilir büyümeyi destekleyici, enflasyonist baskıları azaltıcı ve yapısal kırılganlıklara cevap veren bir dizi unsuru içinde barındırması bekleniyor. Hayata geçirilecek politikaların yabancı yatırımcıların güvenini tazeleyeceği, ülke imajı ve kredibilitesine artırıcı etki yapacağı değerlendiriliyor.

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Döviz hesaplarında 2.1 milyar $ çözülme
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