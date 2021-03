Emine Erdoğan: Sorunları kadınların gücüyle aşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen '2'nci Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Emine Erdoğan, konuşmasında zirvenin, tüm kadınlar için başlı başına, bir ilham kaynağı olacağına inandığını belirterek, "Türkiye, yakın zamanda yaptığı atılımlarla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmuştur. Kazandığımız her başarı, ülkemizi hak ettiği konuma yaklaştırıyor. Bu başarıda, bilhassa kadınlarımıza çok şey borçluyuz. 2023 yılı hedeflerimize ilerlerken, kararlı adımlarımızın gücü de, yine kadınlarımızdan geliyor. Bugün, bu zirveye katılan ve birbirinden harika işlere imza atan kadınlarımız, hepimiz için sonsuz bir ilham kaynağıdır. Yaptıkları işler, gelecek güzel günlerin teminatıdır" dedi.Kadınların, spordaki başarılarıyla İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinlettiğini, iş dünyasındaki başarısıyla ülke ekonomisini küresel yarışlara taşıdığını söyleyen Erdoğan, "Sanattaki başarılarıyla, dünyayı anlamlandırıp güzelleştiriyorlar. Bilim alanında yaptıklarıyla, milli teknoloji hamlesine kuvvet veriyorlar. Akademideki başarılarıyla, bilim neferleri yetiştiriyorlar. STK'lara gönüllerini vererek, yaraları sarıyorlar. İşte tüm bu kadınlar, medar-ı iftiharımızdır. Dünya, her gün yeniden kuruluyor. Ülkeler soluksuz bir şekilde birbirleriyle yarış halindeler. Bugün en çok çalışıp en çok yenilik getiren, yarının hakimi olacak" diye konuştu.TURKUVAZ Medya'nın amiral gemisi SABAH Gazetesi, Türkiye'nin güçlü kadınlarını bir araya getirdi. Siyasetten iş dünyasına, spordan sanata karar alma mekanizmalarında söz sahibi olan kadınlar tecrübelerini aktararak, yeni nesillere ilham verecek açıklamalarda bulundu. Turkuvaz Medya Center'da hibrit olarak düzenlenen 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları' zirvesinde Türkiye'de kadın gücünün potansiyeli masaya yatırıldı. Toplumda farkındalık yaratmak için düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile iş, sanat ve spor dünyasının önemli isimleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Sabah ve Daily Sabah Yazılı Medya, İcra Kurulu Üyesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, "Medya grubu olarak kadınların sesine daha fazla söz vermeye çalışıyoruz" dedi.Tarihboyunca, toplumun maddi manevi ihtiyaçlarından tutun, vatan müdafaasına kadar, kadınların üstün görevler yerine getirdiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Tarih boyunca, toplumun maddi-manevi ihtiyaçlarından tutun, vatan müdafaasına kadar, kadınlarımız üstün görevler yerine getirmiştir. Sadece Bacıyan-ı Rum teşkilatının varlığı bile, ilham almaya, bize güç vermeye yeter. İstiklal Harbi gibi, dünyanın sayılı zaferlerinden biri, kadınlarımızla omuz omuza kazanılmıştır. Dünyanın birçok ülkesinden çok daha önce, seçme ve seçilme hakkına mazhar olmuşlardır. Dolayısıyla, kendi coğrafyamıza bakarken, yine kendi gözlüklerimizi kullanmalıyız." Modern dünyanın basmakalıp modellerine sıkışıp kalınamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Kadınların özel ve kamusal hayatını dengeleyen çözümler üretmeye devam edeceğiz. Toplumsal dokumuzla ahenkli, milli benliğimizi merkeze alan yaklaşımlarla ilerleyeceğiz ve inanıyorum ki bu topraklarda artan kadın gücü, küresel sorunların çözülmesinde de büyük katkı sağlayacak. Kadınlar, karar verici mekanizmalarda artan sayılarla yer aldıkça, dünyanın gidişatı olumlu yönde etkilenecek" değerlendirmesinde bulundu.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin gelişme ve kalkınmada önemli hedeflerinin olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın potansiyellerini en iyi şekilde sergileyebilmeleri, hedeflerimize ulaşmada yadsınamaz bir katkı sağlayacaktır" dedi. Türkiye'de kadın konularında her geçen gün yeni ve güzel aşamalar kaydedileceğine yürekten inandığını söyleyen Pekcan, "Birleşmiş Milletler, bu yılın Dünya Kadınlar Günü ana temasını 'Kadın Liderliği:Kovid-19 dünyasında eşit bir geleceğe ulaşmak' olarak açıklamıştır. Nitekim, dünya genelinde ve ülkemizde kadınların daha eşitlikçi olanaklara sahip olabilmeleri için bizzat kadınlar tarafından başlatılacak girişimler ve liderlik önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.Pekcan, Türkiye'nin bugüne kadar kadının statüsünün korunması ve geliştirilmesi noktasında çok önemli kazanımları olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bunları hep birlikte çalışarak daha ileri noktalara getirmek için gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Devletimizle birlikte sivil toplum kuruluşlarımıza, üniversitelere ve kamuoyu oluşumuna katkı sağlayan tüm kurumlara görev ve sorumluluklar düşüyor. Kadınların, toplumsal, iktisadi ve kültürel alanlar başta olmak üzere hayatın tüm alanlarında, daha etkin ve eşitlikçi bir şekilde yer alabilmesi, her türlü ayrımcılığa, dışlamaya ve hatta kötü muameleye maruz kalmadan, hayatlarını idame ettirip ideallerini gerçekleştirmeleri esastır. Özellikle günümüz küresel ekonomisinde dijitalleşmenin ilerlemesi, bilgiye ve kaynaklara erişimin daha kolay hale gelmesiyle kadının güçlenmesini destekleyebilecek yeni imkânlar ortaya çıkmaktadır. Önemli olan, teknolojinin getirdiği bu imkânları, yasal ve kurumsal altyapılarla destekleyebilmek ve kadının statüsünün iyileştirilmesiyle ilgili doğru ekosistemleri hep birlikte kurgulayıp geliştirebilmektir. Türkiye'nin gelişme ve kalkınmada önemli hedefleri mevcuttur. Kadınlarımızın potansiyellerini en iyi şekilde sergileyebilmeleri, hedeflerimize ulaşmada yadsınamaz bir katkı sağlayacaktır."AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddeti değerlere ve istikbale zarar veren en önemli tehlikelerden biri olarak gördüklerini belirtti. Kadına saygı ve değerin, Türk milletinin asırlara dayanan kültüründen getirdiği toplumsal karakteri olduğunu belirten Selçuk, bugün bu özelliğin çok daha aktif ve somut şekilde hayatın her alanında ortaya konulduğunu söyledi. "Sahip olduğumuz değerleri, milli hassasiyetlerimiz ve çağın değerleriyle buluşturarak geleceğe taşımaktayız." diyen Selçuk, kadın haklarını korumaya yönelik mücadele yürütürken bir yandan da kadınların sosyo-ekonomik statüsünü güçlendirecek adımları attıklarını belirtti. Kadının güçlenmesinin her şeyden önce onurunu ve şahsiyetini korumaktan geçtiğinin altını çizen Selçuk, "Bu noktada da kadına yönelik şiddeti değerlerimize ve istikbalimize zarar veren en önemli tehlikelerden biri olarak görmekteyiz. Şiddete karşı mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sıfır tolerans ilkesiyle çok yönlü ve etkin şekilde sürdürmekte kararlıyız" diye konuştu.Selçuk, şiddetle çok yönlü mücadele yanında eğitim, sağlık, istihdam, kültür gibi birçok alanın da kadınların huzuru ve geleceği açısından öncelikler arasında yer aldığını aktardı. Kadınların sosyo-ekonomik statüsünün artmasının Türkiye'nin kalkınması açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Var olan potansiyelimizi kadınıyla erkeğiyle ne kadar iyi değerlendirirsek geleceğimizi de inşa etmemizin o kadar güçlü olacağına inanıyorum. Son 18 yılda ülkemizin gerçekleştirdiği kalkınma ve ilerleme hamlesiyle kadınlarımızın emeği, gayreti çok önemli rol oynamıştır."Türkiye'nin zor zamanlardan da geçtiğini belirten Selçuk, sözlerine şöyle devam etti: "Maalesef insanlarımızın inançlarından dolayı zulme uğradığı,baskı gördüğü dönemler de oldu. Binlerce başörtülü genç kızımız okul kapılarından çevrildi. Vatanlarına ve ailelerine faydalı birer birey olmak için eğitim ve kariyer hayali kurarken en temel hakları olan çalışma, okuma, özgürce inancını yaşama haklarından mahrum edildiler. Özellikle müsebbipleri tarafından bin yıl sürecek tehditlerine maruz kaldığımız 28 Şubat karanlık dönemi yine kadınların kararlı mücadeleleri sayesinde tarihe gömüldü. Bu ülkenin kadınları olarak bu mücadeleyi hep birlikte verdik. Hükümetimiz, göreve geldiği günden bu yana milletimizin insan onuruna yaraşır, hayat standartlarına ulaşması için her alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Hiç kuşkusuz bu alanların en önemlisi kadınlara yönelik çalışmalarımız oldu."